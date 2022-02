Iván Cabrera aclaró su situación amorosa: “No sé si vuelva a amar otra vez”

Iván Cabrera rompió el silencio respecto a su situación sentimental, esto luego de vivir varios momentos difíciles durante este 2022, y mediante sus redes sociales confesó que se encuentra tranquilo y soltero.

Recordemos que solamente hace un par de semanas, el bailarín se enfrentó a diversas declaraciones de su expareja, Antonella Mareco, quien lo acusó de violarla y drogarla en reiteradas ocasiones. Sin embargo, estos dichos fueron desmentidos por la misma.

Este hecho hizo que terminara su más reciente relación con Gala Caldirola, quien al darse a conocer la “funa” terminó con Iván de inmediato.

Confesión de Iván

A través de su cuenta de Instagram, el “Potro” respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes además de mandarle mensajes de apoyo ante sus últimas polémicas, le preguntaron sobre su situación sentimental.

“¿Cómo está el corazón?” interrogó uno de los usuarios. A lo que respondió: “Está muy tranquilo”.

Posteriormente, le llegó la siguiente interrogante “¿Te volverías a enamorar?”.

“Una vez amé con locura. No sé si vuelva a amar así otra vez... Pero uno no manda al corazón así que, ¿quién sabe?”, contestó, no cerrando las puertas a futuros romances.

“Por ahora enfocado en mí y seguir creciendo en todos los sentidos”, agregó finalmente.

Cabe destacar, que Cabrera se encuentra participando en el estelar de Canal 13, “Aquí se baila”, donde ha recibido buenas críticas de su participación recibiendo las notas más altas del espacio.

Iván Cabrera | Instagram