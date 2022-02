Yolanda Sultana apoya a Tonka y asegura que en su futuro “se abren las cadenas para ella”

La polémica de Tonka Tomicic, envuelta en la investigación que la PDI lleva adelante por la supuesta participación de ella y su esposo, Marco Antonio López Spagui, Parived, en el caso de las joyas robadas fue analizado esta semana por la tarotista y mentalista Yolanda Sultana, quien al comentar el momento que vive la animadora de Canal 13 y lo que las cartas dicen de su futuro, aseguró que la modelo está quebrada en su relación con su marido y que en lo inmediato su nombre será reivindicado al no tener participación en el caso.

Ella no es ladrona internacional. Pongo las manos en el fuego por la Tonka y espero que Canal 13 o el 7 (TVN) le den trabajo. — Yolanda Sultana

La mentalista abordó la situación de la animadora en sus habituales transmisiones de Facebook donde, aparte de visualizar su futuro, expuso lo que a su juicio han sido estos meses de escrutinio público.

Inocencia y decepción

“Querida Tonka. A veces los negocios se ven grandes. A veces los negocios se toman nombre de una mujer, pero Tonka, en estos momentos, tú lo amas a pesar de todo (...) lo quiere, pero en estos momentos rompió como un papel, chao pescao, porque la Tonka ha perdido sin parte ni arte que tocar”, señaló la tarotista, quien desligó al rostro televisivo de cualquier posible participación de su esposo en el caso de la joyas robadas.

“Tonka, siento el dolor tuyo en el mío. Fuerza amiga, resignación y valor. Ella siempre ha sido una diosa, y aclarando su inocencia (...) si la Tonka sólo se dedicaba a trabajar en el canal. Me gustaría mucho que volviera a trabajar al 13, porque yo puedo asegurar que no tiene nada que ver en esto de los relojes”, aseguró Sultana, quien expuso que de haber querido enriquecerse, la conductora no lo habría hecho a través del ilícito investigado por la PDI.

“Si la Tonka se quería comprar veinte relojes de oro, podía haber comprado hasta un barco si quería, entonces no creo que la Tonka sea tonta, porque yo la encuentro capa, inteligente, y realmente llegó al estrellato”, afirmó.

En esa línea, Sultana reafirmó que las cartas le auguran un desenlace positivo al actual drama que sufre Tonka.

“Yo veo que se abren las cadenas para ella. Que la prensa escrita y televisada no deje sola a la Tonka. Ábranle las puertas y las compuertas, yo puedo asegurar su inocencia. Una cosa es querer a la pareja y otra es estar metida en este robo grande”, insistió, al tiempo que puso sus “manos al fuego” por la conductora.

“Nada que ver, ella no es ladrona internacional. Pongo las manos en el fuego por la Tonka y espero que Canal 13 o el 7 (TVN) le den trabajo”, finalizó.