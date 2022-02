Laura Prieto y su mensaje de amor propio en San Valentín: “Elige a quien te haga feliz”

Laura Prieto es una usuaria activa en Instagram donde suma 912 mil seguidores. Este lunes, en el marco de la celebración de San Valentín, la ex chica reality compartió a través de la mencionada plataforma digital una contundente reflexión con la que sacó aplausos.

Junto a un par de fotografías donde luce relajada y natural tomando una taza de café, la modelo destacó que el Día del Amor y la Amistad también se disfruta sin estar en pareja, como es su caso. Además, recalcó la importancia de saber elegir con quién compartir la vida.

Laura Prieto sacó aplausos con reflexión en San Valentín

Tal parece que el objetivo principal de Laura Prieto con su mensaje fue el de resaltar el amor propio en la especial fecha. “Yo sé que hay muchos de ustedes que no están en pareja (como yo) pero el día del amor no es solo del amor de pareja”, partió escribiendo en la publicación que hasta el momento suma 19.500 ‘likes’.

“Primero es la oportunidad de que tenemos de aprender a amarnos a nosotros. Segundo es la oportunidad que tenemos también de amar a nuestro entorno a nuestra familia, amigos, mascotas, trabajo, etc”, continúo.

Seguidamente, la también bailarina envío un mensaje a aquello que se sentían mal por pasar San Valentín solos. “Si estas bajoneado por que este 14 de febrero lo pasaras sin una pareja recuerda que es una mera fecha (bastante comercial) y agradece lo que tienes y lo que quieres”, expresó.

Además aconsejó que: “recuerda elegir alguien que te haga feliz” y para finalizar aprovechó para agradecer a sus fans “los quiero seguidores y gracias por todo el amor que me dan día a día”, cerró.

Las reacciones no tardaron en aparecer y muchos aplaudieron las sabias palabras de la famosa y le dejaron lindos deseos.

Laura Prieto participó a principios de febrero en el programa de entretenimiento 'Pasapalabra'. Foto: Instagram @lauraprietov

La modelo evidenció su cambio físico

A finales de diciembre, Laura Prieto sorprendió a sus seguidores comparando dos fotografías de su cuerpo en distintos periodos. La modelo uruguaya buscaba evidenciar sus cambios físicos luego de tres meses utilizando el producto detox que promociona a través de redes sociales.

“En la foto del bikini negro llevaba un mes de tratamiento. No me veía mal, pero estaba con el cuerpo más inflamado y poco definido”, escribió junto a los registros. Según observó, en la segunda fotografía “estoy claramente mucho más deshinchada, con el cuerpo más esculpido, definido”.

“A mí no me interesa bajar de peso. Me interesa sentirme más liviana y conforme con mi cuerpo. Así que mantengo una alimentación balanceada. Me doy mis gustos, pero me equilibro en las comidas y amo entrenar y tomar agua”, precisó.

Posteriormente, Laura Prieto comentó que su producto es un buen complemento para la dieta pues, además de ayudar a eliminar líquidos y toxinas, combate el tránsito lento. Las fotografías recibieron positivos comentarios por parte de sus seguidores, muchos de los cuales aseguraron que luce “igual de hermosa” en ambas imágenes.

Otros dijeron no observar ninguna diferencia, con mensajes como “la verdad te veo igual, solo con otra luz y con otro bikini”, “no veo diferencias... solo cambio de luz ambiente”, y “la verdad es que no veo diferencia. Solo veo que en las dos estás regia. Siempre te ves linda”.