Kel Calderón sufrió aparatosa caída mientras trotaba: mostró las heridas en su cuerpo

Después de un año, Kel Calderón retomó su rutina de ejercios. Y aunque en líneas generales le ha ido muy bien con eso, hace poco sufrió una aparatosa caída que compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales. Además, la influencer mostró las heridas en su cuerpo tras el percance y dijo que también dañó sus zapatillas.

“Hace como un año y tanto que volví a hacer deporte de manera súper constante. Ha sido bacán y no solo físicamente, sino que también para calmar la cabeza en innumerables situaciones” escribió Kel a través del formato de las historias añadiendo que “entre las cosas que hago, es intentar correr al menos 3 o 4 días a la semana (diferentes distancias)”.

“Y normalmente es bacán, pero no están cachando la sacada de chuc** que me pegué ayer”, cofesó.

Kel Calderón muestra heridas en su cuerpo tras caerse corriendo

Kel Calderón mostró varias contusiones en sus rodillas, piernas y hasta en la guata causadas por la aparatosa caída que sufrió tras salir a correr después de varios meses sin hacerlo.

“Esta forma de herida es nueva, me había caído antes, pero nunca con herida en la guata incluida”, escribió en una de las fotografías. La famosa aseguró que a pesar del incidiente siguió con su rutina y cuando llegó a casa Nancy Huenupe le sugirió echarle alcohol.

Kel Calderón muestra las heridas que le quedaron tras su aparatosa caída. Foto: Instagram @k3lcalderon

“Cómo les explico que rompí hasta mis zapatillas. Obviamente seguí corriendo porque uno siempre diga”, escribió mostrando el calzado.

“Nancy me dice ‘tranquila, yo te limpio las heridas con algodón y un poquito de alcohol. Te va a arder un poquito, pero por un segundo no más””, dijo y su respuesta fue: “Sobre mi cadáver me pones alcohol”.

Asimismo, Kel pidió ayuda a sus fans en Instagram para que le dieran remedios caseros para cicatrizas las heridas.

Así quedaron las zapatillas de Kel Calderón tras caerse. Foto: Instagram @k3lcalderon

La influencer confesó que bajó 16 kilos

A través de redes sociales, Kel Calderón reveló que bajó 16 kilogramos tras modificar su alimentación e iniciar una rutina de ejercicios junto al entrenador Víctor Korua. La influencer se refirió al tema luego que un seguidor le pidiera “su dato” para bajar de peso, en la casilla de preguntas y respuestas de Instagram.

Si bien la joven de 30 años expresó la complicación que le generaba responder a dicha pregunta, terminó contestando de la mejor manera posible. “Pucha me complica un poco responder esta pregunta porque siento que siempre se valora el ‘estás más flaca’ o el bajar de peso”, dijo, indicando que “en verdad lo importante es que cada uno se sienta cómo con como sea que esté, kilos más kilos menos, mientras la persona esté contenta ¿qué importa?”.

“Ahora, yo si he bajado harto de peso (16 kg), pero porque volví a hacer mucho deporte con Victor Korua hace un año (lo había dejado durante toda la pandemia/cuarentenas). Y además empecé a asesorarme con mi doctora Dra. Geovana Perdomo que me ha ayudado a ordenar mis comidas y la manera en que me alimento. Me ha enseñado a priorizar cosas que le hacen bien a mi cuerpo más que comer por comer”.

Por otra parte, Kel Calderón se refirió a los beneficios que le ha traído este cambio de alimentación y ejercicios. “Me siento infinitamente mejor ahora que hace dos años y eso es bkn. Tengo más energía, ando con mejor ánimo y eso me tiene feliz”, comentó al respecto.