Darwin Ruz habló sobre su relación actual con Gianella Marengo tras polémica en ‘Aquí se baila’

La participación de Darwin Ruz en Aquí se baila ha estado llena de polémicas. Al principio, el bailarín profesional tuvo varios traspiés con su ex compañera Yasmín Valdés y ahora se ha enfrentado a Fran García-Huidobro tras recibir fuertes críticas de su parte.

“He llorado muchísimo, estoy mal anímicamente. Me importa un rábano quién es Fran García-Huidobro, porque yo aunque sea la primera persona en enfrentarla lo voy a hacer”, dijo en conversación con el programa Me Late de TV+.

“A mí no me importa cuál es su currículo, si es la ‘Dama de hierro’, lo único que me importa es que hoy en día ella me está desnotando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y carrera”, declaró al periodista Luis Sandoval por mensaje. Además, aseguró que no volverá al programa mientras ‘La Fran’ siga como jurado y que está evaluando tener acciones legales en su contra.

Darwin Ruz habla de su amistad con Gianella Marengo

Es de recordar, que actualmente Darwin Ruz está recuperándose de una lesión en su brazo por lo que su participación en Aquí se baila está suspendida. Así es como su ausencia en el reality y todos los problemas que ha tenido han salpicado su relación con Gianella Marengo.

Por lo que Luis Sandoval compartió un mensaje en Me Late donde el bailarín habla de su actual relación con la conductora de televisión. Según el texto que se leyó en Me Late, a pesar de la distancia que han mantenido su amistad es inquebrantable.

Darwin partió diciendo que por un momento sintió molestia cuando le consultaron a Marengo si prefería bailar con él o con su reemplazante, sin embargo aseguró que ese tema lo conversaron entre ellos. Cabe resaltar que la famosa nunca respondió la pregunta, solo lanzó una sonrisa.

“Gianella es mi amiga hace 12 años, he estado en todos sus procesos televisivos. De hecho, hablo con ella todo el tiempo, incluso cuando estaba en Italia”, dijo según recoge Página 7.

También añadió que “siempre he estado orgulloso de ella y siempre la defendería. Nosotros tenemos códigos de amigos, somos cómplices, siempre nos hemos mirado a la cara y nos hemos dicho la verdad”.

Además, el profesional aseguró que su amiga ha estado preocupada con él por su situación de salud y por todos los conflictos en el programa. “Le debe doler y no debe entender por qué me tratan así”, dijo refiriéndose a los comentarios “ácidos” de García-Huidobro.

En el mismo orden de ideas, agradeció a la familia de Gianella, en especial a su mamá y su tia que es psicóloga, por todo el apoyo que ha recibido de su parte. Darwin Ruz reconoció que actualmente está en terapia “para entender y asumir el daño” que siente que le está haciendo Francisca a su carrera.

Yasmín Valdés arremetió contra jurado tras eliminación de Aquí se Baila

El pasado miércoles 2 de febrero, Yasmín Valdés se convirtió en la nueva eliminada de Aquí se Baila, el nuevo programa de baile de Canal 13. La actriz obtuvo el peor puntaje de la jornada, tras una rutina que no convenció al jurado y el bochornoso momento que vivió debido a una falla de vestuario.

Tras su eliminación Yasmín Valdés emitió un descargo a través de sus redes sociales, apuntando al trato que se le dio tras su falla de vestuario. “Nada puedo decir respecto a que mi rendimiento estuvo por debajo al de mis compañeros (...) Agradezco infinitamente la pasada por el programa y la relación que construimos con los participantes”, dijo mediante el formato historias.

“Sin embargo, lo ocurrido el jueves pasado, donde se grabó este capítulo fue humillante y degradante hacia mi persona. Lo que ocurrió fue un accidente muy incómodo, por lo que independientemente de la crítica hacia mi rendimiento a lo largo del programa, debo comentar que no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió, ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo”, señaló en relación al tema.

Así inició el descargo de Yasmín Valdés con el jurado de 'Aquí se baila', Foto: Instagram @yasmin_valdes