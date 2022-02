¿Se casa?: Camilo Huerta prometió pedirle matrimonio a Marité Matus si logra ganar “El Discípulo del Chef”

La promesa se concretó en el nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef”, en donde Karen Bejarano comenzó a bromear con Camilo Huerta dedicándole la canción “El anillo para cuándo” de Jennifer López. Por lo que, en ese momento, el profesor de educación física aprovechó las cámaras y realizó una inesperada propuesta.

Todo comenzó cuando la artista le dijo al personal trainer que le había llegado una “carta musical”, para posteriormente empezar a interpretar el tema mientras cocinaban.

El chef Ennio Carota le preguntó a Camilo por el gesto, ya que no entendía la referencia: “¿Por qué la Karen te molesta con el anillo?

A lo que Huerta le respondió: “Ella dice que me voy a casar. Si gano ‘El Discípulo del Chef’, si usted me hace ganador de este programa, si me oriento bien, me caso”.

Recordemos que Marité Matus y Camilo Huerta llevan varios meses de pololeo, y aunque por el momento no se encuentran juntos por la distancia, siempre se mandan mensajes románticos por las redes sociales.