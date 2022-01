“No es sano hablar de cómo se visten les otres”: Vesta Lugg defendió a Izkia Siches tras duras críticas sobre su look

Ya no es algo común dentro de los paneles de televisión hablar sobre las vestimentas y cuerpos de las personas del ámbito público. Sin embargo, en la web aún sigue siendo un problema que tratar, y en está ocasión fue el turno de Izkia Siches, quien se tuvo que enfrentar a fuertes críticas por su vestimenta.

Todo comenzó con este tweet, en donde la internauta comentó que “esta señora no se viste, se tapa!! Fashion emergency!”.

Esta señora no se viste, se tapa!! Fashion emergency!! https://t.co/zY0ifrnytO — Ornela Resistencia Republicana kastiana (@OrnelaTheCat) January 23, 2022

Este mensaje tuvo muchas respuestas de los usuarios de la red social, entre los más destacados pudimos encontrar este:

“Es muy recomendable tener un asesor de imagen, sobre todo en personas públicas de ambos sexos. Sra Izkia, contrate al asesor de imagen de Raquel Argandoña, que es el mismo que asesora a Kel Calderón y a Vesta Lugg, ahí se va a la segura. Búsquelas en Instagram y verá”.

Por está razón, la exintegrante de “Bkn”, salió en defensa de la futura ministra. “Hace años aprendí que no es sano hablar de cómo se visten les otres y sin duda que en el 2022 no la enviaría a buscar asesor, María Paz. Izkia Siches no es definida por lo que se pone. Está donde está por sus características, no por su vestuario”, enfatizó la cantante.

Hace años aprendí que no es sano hablar de cómo se visten les otres y sin duda que en el 2022 no la enviaría a buscar asesor, María Paz. @izkia no es definida por lo que se pone. Está donde está por sus características, no por su vestuario. https://t.co/oOTUJcUous — Vesta Lugg (@VestaLugg) January 28, 2022

Recordemos que la intérprete de “Problem Child” estuvo durante bastante tiempo como panelista de un programa de moda de CHV, en donde se caracterizaban por criticar a las estrellas de nuestra farándula cada vez que asistían a un evento. Sin embargo, esa etapa de su vida -aparentemente- ya pasó.