Mon Laferte preocupó a sus seguidores por su estado de embarazo: “Manden amor”

Con un mensaje pidiendo amor a sus seguidores, la cantante chilena Mon Laferte encendió las alarmas en redes sociales, en medio de la última etapa de su embarazo.

La intérprete de “Tu falta de querer” publicó un mensaje en Twitter señalando que estaba alejada de redes sociales debido a complicaciones con el embarazo.

“Mis amores, ando desconectada, en reposo ya que estaba con contracciones y es muy pronto aún” escribió la artista chilena generando una ola de preocupación en sus fans.

Tras ello, la chilena le pidió a sus seguidores que “manden amor”.

Mon Laferte anunció el pasado 21 de agosto que estaba embarazada aún cuando no cumplía ni los tres meses de gestación.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, señaló en aquella ocasión.