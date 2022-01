Javiera Contador vivió desagradable momento junto a sus hijos en restaurant en Perú

La actriz y comediante Javiera Contador vivió un desagradable momento durante sus vacaciones en el balneario de Máncora y decidió contarlo a través de Instagram. Algo que no es menor, considerando que su cuenta tiene nada menos que un millón 100 mil seguidores.

El problema del que habló la exprotagonista de “Casados con hijos” fue que llegó a almorzar junto a su familia a un restaurante de la ciudad peruana y fue recién al llegar al lugar que le informaron que no podían ingresar niños al local.

“Yo no creo que sea obligación que en todas partes tengan que aceptar niños, pero estamos en Máncora, me recomendaron un lugar y las reservas se hacen por WhatsApp por temas de pandemia y aforo. Entonces, hice la reserva a las doce para la una y media, un lugar que queda a cuatro kilómetros de donde estábamos”, contó a través de sus stories.

“Estuvimos harto, esperamos como una hora y media. Yo le puse en la reserva mi nombre y que éramos tres adultos y dos niños, entonces cuando llegamos me dicen que no, que los niños no se aceptan”, reveló y agregó tras eso: “Íbamos con tanta fe a Kichi Máncora y terrible decepción… No costaba nada avisar. Los niños tienen sentimientos. Buscaremos un lugar donde quieran a los niños”.

Como es de esperar, los hijos de Contador y el director Diego Rougier se vieron afectados directamente por lo ocurrido. Ya para cerrar el tema, la actriz aclaró que en el sitio web del local tampoco se explicitaba que no podían entrar menores.