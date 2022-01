“A este bicho lo mato a puro entrenamiento”: Pato Torres confesó que tiene Covid por segunda vez

Nuestro país sigue enfrentándose a la crisis sanitaria por el COVID-19, y en estos días de aumento casos, Patricio Torres entregó detalles de cómo ha sido la lucha contra la enfermedad, que para sorpresa de muchos, se ha contagiado por segunda vez.

Todo comenzó el jueves 20 de enero cuando el actor comenzó a sentir algunos síntomas mientras se encontraba en los ensayos de la obra “¿Por qué será que las queremos tanto?”.

Según la entrevista que le realizó Las Últimas Noticias, Pato reveló que durante el viernes 21 supo que no era algo leve, ya que “no tenía voz, no podía hablar. Llamé a la radio porque no podía conducir el programa (El festival de la Corazón)”.

Posteriormente, fue directo a realizarse un PCR, y que ya para el sábado tenía el resultado positivo.

“Es como si te pasaran un rastrillo. No tuve temperatura, pero sí mucha congestión, disfonía y tos, pero me agarró suave”, enfatizó sobre su dolor de garganta, que fue en ascenso.

“A este bicho lo mato a puro entrenamiento”, cerró, y demostró que ha estado mejor en sus redes sociales.