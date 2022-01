Pamela Díaz “funó” a agencia de viajes: “Cuando algo me parece injusto, no me puedo quedar callada”

A través de sus redes sociales Pamela Díaz realizó una denuncia hacia una agencia de viajes que habría estafado a su asesora del hogar, y posiblemente Ale Valle sea otra de las afectadas.

Mediante las historias de Instagram, la “Fiera” comentó la situación. “Querida people, en general no soy muy de reclamar en las redes sociales, pero cuando algo me parece injusto, no me puedo quedar callada. Les cuento que a través de ‘Miyas travels’ mi nani y su familia fue estafada”.

La conductora de “Me Late Prime” aseguró que el viaje que iba a realizar Hyadee era el sueño de su vida, que además perdieron todos sus ahorros, ya que no existe la mencionada empresa.

“Hablé con Ale Valle que también le pasó lo mismo con su familia... Unámonos, tenemos que hacer una demanda colectiva, esto no puede quedar así”, terminó por decir Díaz, quien hizo un llamado a sumarse a la denuncia y se puso a disposición para ayudar a los afectados.