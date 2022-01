Carolina Arregui sobre el primer encuentro con su nieto: “Galo está sanito, la Mayte perfecta. Está todo alineado, todo fluyendo”

La actriz Carolina Arregui habló sobre cómo ha sido la llegada del hijo de Mayte Rodríguez con Camilo Figueroa a su vida. La rostro de teleserie contó que no había podido conocer al pequeño porque se encontraba realizando cuarentena preventiva por caso de Covid-19 durante las grabaciones de “Pobre Novio”.

Hace un par de semanas nació Galo, y recién este miércoles su abuela pudo cargarlo en brazos, y en una entrevista a LUN contó cómo fue la experiencia.

El encuentro no se pudo dar antes, ya que “los protocolos de las clínicas y hospitales son bastante estrictos y está bien, porque con esto que está pasando, con esta subida de casos de contagios hay que resguardarse. Yo, particularmente, estoy súper protegida porque por la teleserie, tengo PCR y antígenos al día y cuando a la Mayte le dieron el alta iba a ir, pero justo esa semana hubo un caso de Covid-19 en el equipo y se tuvieron que suspender las grabaciones, entonces no fui porque tenía miedo de presentar los síntomas o qué sé yo, ser asintomática. Esperé unos días más, me hice PCR y antígenos y pum, partí a verlos”, explicó la interprete.

“Le avisé a la Mayte que iba a ir, que estuviera tranquila porque tenía los PCR al día. Yo no quería ir así nomás porque no quería llegar y estar a distancia con mascarilla porque sabía lo que iba a pasar conmigo, no me iba a aguantar para tomarlo”, agregó.

El esperado encuentro

Según lo consignado por el diario, Arregui comentó que: “Cuando llegué Galito estaba terminando de tomar papita y se empezó a quedar dormido. Ahí lo tomé en brazos, lo tuve como 4 o 5 horas en mis brazos sin soltarlo. La Mayte en un minuto me tuvo que decir ‘ya poh mamá pásamelo que le tengo que volver a dar papa, me estás desordenando los horarios’. No me di cuenta cómo pasó el tiempo”.

En la entrevista le preguntaron a quién se parece el menor, a lo que respondió que “yo creo que tiene de todos un poquito”.

De igual forma, habló sobre la sensación que le causa ser abuela nuevamente. “Cuando uno recibe una guagüita de una hija es una sensación distinta, se produce un lazo como una conexión que es muy única. Y sobre todo porque es mi primer nieto hombre”.

Sobre el postparto aseguró que “es parte de, uno se tiene que ir acostumbrando, hay cosas que se tienen que vivir, pero Camilo y Mayte se han organizado súper bien. Los veo muy tranquilos. Yo soy súper respetuosa de los espacios, entonces ella está con su pareja y su guagüita y quiero que esté tranquila y feliz, que viva esta maravilla”.

Finalmente, Arregui dijo que “Galito llegó a entregar paz, amor y alegría y ellos tienen que aprender a vivir una etapa nueva en donde nada es sacrificio, es todo un desborde de amor, un agradecimiento”, añadió y agregó que “está todo perfecto, Galo está sanito, la Mayte perfecta. Está todo alineado, todo fluyendo”.