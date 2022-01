Expareja de Iván Cabrera asume que mintió sobre acusaciones: “Jamás me violó”

Antonella Mareco, expareja de Iván Cabrera, hace un par de semanas lanzó fuertes acusaciones en contra del bailarín. Lo acusó de violarla, de obligarla a tener relaciones sexuales con otras personas, de drogarla y además, grabarla sin su consentimiento.

Además, precisó que le había mandado videos íntimos de Gala Caldirola, con quien Cabrera estaba emparejado en ese momento.

Sin embargo, este sábado la joven subió videos en su cuenta de Instagram donde dice que mintió.

“Quería ofrecerles disculpas públicas a mi ex pareja Manuel Ivan Cabrera Salinas.nEl día que yo di mi entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez no me encontraba bien psicológicamente, estaba muy vulnerable, asumo mi responsabilidad, de mis dichos, de mis actos y de todo lo que dije” , comenzó.

“Él jamás me violó y esto lo recalco, jamás me obligó a consumir drogas, jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada. Yo soy una mujer de casi 29 años y asumo toda mi responsabilidad. Le pido perdón a mi familia principalmente, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, y por sobre todas las cosas le pido perdón a Iván, a su familia y a sus hijos que lamentablemente se vieron envueltos en todo esto”, continuó Mareco.

En el video sostiene que: “soy una mujer hecha y derecha que se equivocó, que dijo cosas que no son ciertas, mi intención nunca fue involucrar a terceras personas. Gracias por todo el apoyo que he recibido. Yo estoy con ayuda psicológica estoy sanado mi corazón, mi vida y solo quiero estar en paz con mi familia, con mis amigos, con la familia de Iván y por sobre todas las cosas con sus hijitos que lamentablemente se vieron afectados por todos mis dichos que no fueron reales”.

Y terminó diciendo que “con esto me retiro de las redes sociales, porque lo único que generan es odio, porque me di cuenta que la gente es morbosa y lo único que quiere con todo esto es destruir la vida de las personas. ( sobre todo la farándula chilena) Lamentablemente me asesoré con las personas que no debía… pero gracias a todos por el apoyo 🙌🏻 sólo espero que Iván y su familia me pueda perdonar por todo el daño que cause por mi inmadurez y por no pensar las cosas antes de decirlas!!”.

La denuncia contra Cabrera

En un live junto a Cecilia Gutiérrez, Mareco contó situaciones que revisten gran gravedad, como que la drogaba, que la obligaba a grabarse manteniendo relaciones sexuales y además, que le envió videos íntimos junto a Gala.

“Este tipo es un sicópata”, comenzó diciendo Antonella, explicando que entrega su testimonio para ayudar a otras mujeres.

“Cuando lo conocí me dijo que estaba separado, que no vivía con la ex, cosas que después supe que no eran verdad. Al principio fue todo maravilloso, él casi me ponía una alfombra roja para pasar, me cocinaba, me atendía, era un tipo que realmente me logró engatusar y enamorar”, contó.

Sin embargo, agrega que todo comenzó a ponerse color de hormiga cuando “media drogada” la obligaba a mantener relaciones sexuales grabadas.

La pareja vivía en Viña del Mar y según Antonella, Cabrera la dejó en el hogar para participar en “El Discípulo del Chef”, donde conoció a Gala.

“Es un juego televisivo, no es verdad”, precisa Antonella que le decía Cabrera respecto al coqueteo con Gala.

“Yo quería recuperarlo a toda costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensado que ilusamente iba a recuperar su amor. Me tomé todas las pastillas que encontré, y quedé inconsciente todo el fin de semana. Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni siquiera una llamada de Iván Cabrera, no le importó si estaba bien, me dejó sola, se olvidó de su polola que estuvo con él en los peores momentos”, agregó.

Respecto a los videos íntimos que le mandó con Gala, la joven precisa que la modelo “es una víctima, claramente, si salen los dos cogiendo, él violó su privacidad”.

“Iván, tú sabes que todo lo que he dicho es verdad”, le dijo a través del live al “Potro” y que está segura que él no responderá, “porque tengo las pruebas, todo, las fotos, audios...”.