Consecuencias de las acusaciones en contra de Iván Cabrera: “Fueron 17 días de pesadilla”

Hace solamente un par de horas se dio a conocer que la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, desmintió todas las acusaciones que llevó a cabo en contra del exparticipante de canal 13. La información fue dada por la misma involucrada a través de sus redes sociales.

Sin embargo, ya han pasado 17 días desde su primera funa por agresión sexual, por lo que el “Potro” vivió un duro momento que le costó su participación en el programa de “Aquí se baila” y su pololeo con su ex compañera de “El Discípulo de Chef”, Gala Caldirola.

Por esta razón, Iván publico algunas palabras en sus redes sociales: “Fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida. ¿Pero saben? ¡Aún así no tengo odio ni rencor! Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”, afirmó.

Además, asumió que estos días fueron bastante duros de sobrellevar por la cantidad de odio que recibió por parte de mucha gente. “Estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor”, escribió.

Además agregó que sus abogados se encuentran trabajando en una denuncia porque “se describen hechos que afectan gravemente mi honra”.

Recordemos que el día de ayer, Antonella Muñoz publicó dos videos donde desmentía toda la situación y donde, además, pedía disculpas por las consecuencias que causaron sus dichos.

“Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mi, jamás me obligó a nada”, escribió en la publicación. “Soy una mujer hecha y derecha que se equivoco, que dijo cosas que no son ciertas, mi intención nunca fue involucrar a terceras personas”.

“Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas (…) Iván nunca me obligó a estar con otras personas. Asumo todo lo que dije”, terminó por decir.