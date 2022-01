Cristián De la Fuente y Angélica Castro celebran 20 años de matrimonio con románticas dedicatorias

Celebrar 20 años de amor no es nada fácil para cualquier pareja, pero Angélica y Cristián se aman con locura. Instagram @iamdelafuente

Angélica Castro y Cristián de la Fuente son una de las parejas médiaticas más consolidadas. Los famosos utilizan sus redes sociales constantemente para derrochar el amor que sienten el uno por el otro y también por su hija Laura de la Fuente Castro.

Junto a la joven de 17 años han formado una familia ejemplar. Este 5 de enero, los presentadores de televisión celebraron su aniversario de matrimonio número 20 con unas espectaculares fotos en un atardecer y románticas dedicatorias.

Cristián De la Fuente y Angélica Castro festejaron su aniversario

El descatado actor chileno con gran trayectoria en el exterior utilizó su perfil en Instagram para dedicarle unas palabras al amor de su vida. “Quién iba a pensar que un 5 de enero del 2002 cuando prometimos estar juntos hasta que la muerte nos uniera en una vida infinita íbamos a estar celebrando 20 vueltas alrededor del sol JUNTOS”, partió diciendo en el post que hasta el momento suma 23 mil ‘likes’.

El artista también destacó que junto a Castro y su hija ha vivido sus momentos más felices. “Quién iba a pensar que 2 años más tarde la vida nos regalaría a la hija más hermosa del mundo mundial. Quién iba a pensar que los 3 seríamos una familia y que JUNTOS íbamos a navegar y sobrevivir grandes tormentas, que JUNTOS íbamos a vivir momentos inolvidables”, agregó.

También añadió que “juntos íbamos a llorar lágrimas de tristeza, pero más lágrimas de alegría. Quién iba a pensar que JUNTOS íbamos a ser invencibles”.

Y para finalizar le dedicó unas conmovedoras palabras a su esposa. “Gracias amor por regalarme esta familia. Por ser mi piedra de tope, ser mi brújula en momentos difíciles, por ser la mujer a la que sigo para ser mejor cada día … Vamos por 20 más. Te amo”, cerró.

Pero Angélica Castro no se quedó atrás y también utilizó su cuenta en Instagram para celebrar la especial fecha y homenajear a su esposo.

“Ya son 20 años de matrimonio. Gracias por tanto, gracias por la maravillosa familia que hemos formado, gracias por apoyarme y acompañarme en cada locura y sueño que he querido emprender. Gracias por estar siempre a mi lado. Te adoro y vamos por más!! Gracias por ser tú. Te amo hasta el infinito”, escribió.

La presentadora de televisión recordó su primera cita con su esposo

Recientemente, la presentadora de televisión chilena fue una de las invitadas a un nuevo capítulo de Los 5 Mandamientos contó detalles de su relación y revivió cómo fue su primera cita con su esposo.

Angélica Castro contó que desde la primera velada, De la Fuente mostró mucha seguridad en afirmar que ella sería su futura esposa.

“El primer día que salimos me dijo de la nada ‘¿Qué quieres hacer más adelante?’, y yo le estaba contando de mi historia y me dice ‘Sí, bueno, pero tenemos tiempo si como me voy a casar contigo’, y yo cómo, ¿Qué dijiste? Primera vez que salía con él”, partió contando la famosa.

En el mismo orden de ideas, la también modelo contó otra romántica anécdota en los inicios de su relación. “Yo te diría que al mes saliendo, me dice ‘¿Qué día es hoy?’, y me dice ‘Ay, dibuja en un papel’. Hago unas letras, unos dibujos en una servilleta. De repente, me dice, ‘¿Me acompañai a un lugar?’ Era tarde”, recordó Angélica.

“Llegamos a un lugar y salen unos gallos bien grandes, todos tatuados. Entramos y era un lugar tatuajes. Entonces entra, agarra la servilleta y le dice ‘tatúeme esto en el brazo”, sentenció.

Del mismo modo, Castro contó que a los tres meses de relación se comprometieron y a los seis meses contrajeron matrimonio.