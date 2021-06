Kel Calderón muestra el “inmenso progreso” de Nancy Huenupe tras accidente cerebrovascular

El año pasado, la querida asesora del hogar de Kel Calderón, Nancy Huenupe, sufrió un accidente cerebrovascular estando con ella. Por su parte, la abogada reaccionó rapidamente y la trasladó a una clínica.

Los médicos le diagnosticaron una hemorragia cerebral y la trataron de inmediato. Para ese entonces, Alejandra, hija de Huenupe fue entrevistada por La Cuarta, y habló sobre lo agradecida que se siente con la hija de Raquel Argandoña.

“Mi mamá tuvo un accidente cerebrovascular y gracias a la reacción de la Kel, que la llevó rápidamente a la clínica, no presenta secuelas físicas”, aseguró. “Se encuentra bastante bien, ha evolucionado de gran manera, porque fue atendida en el momento oportuno. Gracias a Dios esto no pasó a mayores”, agregó.

Asimismo, en sus más recientes historias de Instagram, Kel mostró a sus seguidores los avances de su querida Huenupe.

Instagram @k3lcalderon

Kel Calderón asegura que su asesora del hogar “ya está corriendo”

Desde que sufrió el accidente cerebrovascular, Nancy estuvo hospitalizada, en reposo y con el paso del tiempo ha cumplido con su tratamiento. Por su parte, Raquel Calderón ha demostrado todo su cariño y agradecimiento con su también madrina, pues la ha apoyado en todo. Hasta en sus controles ha estado presente

La ex novia de Pangal Andrade compartió con sus seguidores de Instagram un video de su madrina en una caminadora. Al clip agregó unas conmovedoras palabras.

Instagram @k3lcalderon

“Sé que quizás para algunos es muy normal, pero porfa miren el progreso inmenso de mi Nancy Huenupe después de su accidente cerebrovascular… ya está corriendo”, destacó. Asimismo, Kel agradeció al equipo que ha estado ayudando a Nancy en su recuperación.

El amuleto de Kel para recordar a su abuela

Kel Calderón y su familia vivieron un profundo dolor por el fallecimiento de Eliana de la Fuente, a sus 93 años. Para la abogada, perder a su abuela fue un golpe duro que no ha sido fácil de sobrellevar.

A través de sus redes sociales, Kel le dedicó profundos y conmovedores mensajes a la señora Eliana. “Un día está todo bien y haces un asado con tu abuela, te ríes hasta que te duele la guata, ves fotos viejas y una película hasta las 22 de la noche en su living”, escribió en una publicación tomando la mano de su abuelita.

“Y una semana después se te va la persona que mas te protegió, que fue la más leal, la mas fuerte, la que mas te quiso y te regaloneo en el mundo, ese lazo del bueno que es amor puro, sin juzgar sin enojarse, su corazón era una casa de paz y tranquilidad para mi, un lugar tan escaso en estos días”, agregó la hija de Raquel Argandoña.

Hace unas semanas, a través de sus historias de Instagram, la joven de 30 años mostró a sus seguidores su nueva adquisición. Se trata de una cadena con un dije de la letra “E”, en honor a su abuela Eliana. “Es hermosa”, escribió la creadora de contenidos en la imagen.

En este sentido, la nacida en Santiago llevará presente a su abuela siempre mediante este amuleto. Recordemos que la señora Eliana fue muy influyente en la vida de Calderón, y estuvo con ella en los momentos más duros.

Instagram @k3lcalderon

“No puedo negar que mi corazón está partido en mil partes, porque la verdad es que no sé dónde estás. No tuve más tiempo, la pandemia no alcanzó a terminar para poder llevarte a tantos lugares que prometí llevarte”, fueron sus palabras en día de su entierro.

“Me dejaste aquí, y solo puedo pedirte que me cuides, que nos cuides a todos y que le mandes mi amor a mis otros abuelos que están donde quiera que tú estés. Te amo”, sentenció.