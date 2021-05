Mario Velasco revive el quiebre de su relación con Lucila Vit: “Yo sufrí… por supuesto que lloré”

El presentador de televisión y radio chileno-argentino, Mario Velasco, sorprendió con unas declaraciones sobre su pololeo con Lucila Vit. En plena transmisión del programa Zona de estrellas, dio a conocer los buenos recuerdos que tiene de su relación con la modelo argentina.

Recientemente, la también conductora reveló que está muy enamorada de su nueva pareja, el ex futbolista y ahora comentarista de ESPN Rafael Olarra.

“Es un muy buen compañero, me proyecto muchísimo con él. Siento que encontré al fin, al hombre de mi vida. Sin desmerecer a las personas que me acompañaron en otro momento, tiene todo lo que busco. Estamos en la misma sintonía y eso se agradece un montón”, aseguró Vit en conversación con Las Últimas Noticias.

“Estoy muy enamorada. La verdad, estoy muy contenta. Me siento plena, hacía mucho tiempo que no me sentía así, como tomar decisiones desde la tranquilidad y decir ‘voy'”, agregó.

Por lo tanto, sobre las declaraciones de la chica fit se conversó en el programa transmitido por Zona Latina. En ese momento, Mario Velasco aprovechó para rememorar su pololeo con la argentina nacionalizada en Chile.

Mario Velasco tiene muy buenos recuerdos de su relación con Lucila Vit

Mario Velasco dijo que pololeó con Lucila Vit aproximadamente dos años antes de entrar al programa juvenil Yingo. Sobre ella aseguró que es“un amor de persona. Lucila es una chica tremendamente deportista, súper trabajadora. Tuve el honor, digo el honor, de conocer a su familia en Rosario. Viajé un Año Nuevo a Rosario y tuve la suerte de conocer a su papá, que es un encanto, su mamá divina, su hermana increíble”.

Asimismo, el animador con más de 90 mil seguidores en Instagram, reveló que fue Vit quien terminó con la relación sentimental que tenían, sin embargo recuerdo todo con mucho cariño. “Yo estoy muy contento y muy tranquilo. He revisado fotos de esa época, que tengo de esa época”, contó.

“Yo trabajaba en una agencia de modelos con María Laura Donoso. Entonces, tenía la suerte de conocer a niñas muy lindas y que en el tiempo se fueron haciendo conocidas. Y así venía hace un rato con la relación. Y el día que entramos, el día que Yingo sale al aire por primera vez, ese día nosotros terminamos la relación. No volvimos nunca más”, recordó.

Lucila Vit es una modelo argentina, deportista y apasionada al mundo fitness. Foto: Instagram @lucilavit

El quiebre con la modelo fue muy duro para él

Mario Velasco tuvo la valentía de confesar en vivo que terminar su pololeo con Lucila Vit fue un gope muy duro para él. “Yo sufrí… Por supuesto que lloré por Lucila Vit. Fue complicado. Pero ojo, eso de uno hacer el mea culpa, de decir: ‘Chuta, ¿cuánto pasó por mí que esta relación haya terminado…?”, mencionó.

No obstante, mencionó que en varias oportunidades le ha tocado reencontrarse con la modelo y que todo fluye con normalidad entre ellos.

“Cada vez que me he encontrado con Lucila, que ha sido por trabajo, por ejemplo nos ha tocado animar el Miss Reef juntos, o trabajar para algunas marcas, o que me haya tocado hacer algo, cada vez que me ha tocado estar con ella, la mejor de las ondas”, reveló Velasco.

“Es muy buena onda, piola, simpática. Uno pudiese decir, y estos son los prejuicios, o tal vez de la experiencia que uno va agarrando en la vida, pero las argentinas no te dan mucha pelota así de entrada. Entonces una persona tan linda, argentina, debe ser medio pesadita. Y todo lo contrario…”, cerró.