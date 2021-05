El inesperado cambio de look de Fernanda Ramírez que causa revuelo en redes sociales

A principios de mes, Fernanda Ramírez le confesó a sus seguidores en redes sociales que le encanta su cabello enrulado. Sin embargo, este miércoles 26 de mayo sorprendió con un radical cambio de look que nadie se esperaba.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que le dio vida a Maira Sánchez en la telenovela Demente compartió una fotografía diciendole adiós a gran parte de su cabello. Con una sonrisa pícara, y en sus manos todo el cabello que se cortó, Fernanda Ramírez dejó impresionados a sus más de 536.000 seguidores.

Fendanda Ramírez se cortó el cabello

La artista de 30 años escribió en el post: “It’s Britney bitch primera parte”. En este sentido, hizo alusión al momento cuando la popular cantante de pop se rapó su cabello en el 2007, despúes de escapar de un grupo de fotógrafos que la perseguían.

La decisión de Fernanda Ramírez de dejar su hermoso cabello rojizo tan corto generó división de opiniones en los usuarios. Algunos aplaudieron su cambio y a otros les parecío que no debío cortárselo tanto.

“Ay no… si la otra publicacion pusiste que te encanta tu pelo, aunque igual te ves bien”, “tus rulitos… no puede ser”, “me encanta, te ves preciosa”, “¿qué pasó aquí?”, y “qué valiente eres, luces espectacular”, fueron algunos de los comentarios que s eleen en el post.

Pese a que su cabello no tiene el mismo largo de antes, los rulos permanecen intactos y así lo mostró en su última publicación. Del mismo modo, aprovechó para agradecer a las responsables por su cambio.

“Gracias a la Xime por apañarme en lo que se me ocurra con mi pelo. También gracias a la Stefania Porzio de @esderulos que no tiene idea pero me ha devuelto mi amor por los rulos y el cuidado de mi pelo. Cosa que creo jamas me había tomado tan enserio como hoy”, escribió.

La actriz ha tenido que dedicarse a otras labores fuera de la actuación desde que inició la pandemia. Foto: Instagram @lafernaramirez

El proyecto pandémico de la actriz Fernanda Ramírez

A finales de abril, Fernanda Ramírez anunció que daría clases a través de google meet de actuación. Esto lo propuso para reinventarse en medio de la pandemia por el COVID-19. La artista decidió usar su experiencia profesional para enseñarle a otros cómo realizar un casting para publicidad.

La crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente ha afectado en gran manera el mundo del espectáculo. No hay conciertos, teatro, ni ninguna actividad artística, pues los aforos no están permitidos.

Por lo tanto, los artistas han tenido la tarea de reinventarse para poder seguir generando ingresos. Despúes de todo, el mundo no se puede detener mientras nos cuidamos en casa.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete invitó a todos sus seguidores mayores de edad a participar.

“Me motive a hacer esto porque trabajo como directora de casting para publicidad (piérdete una, soy atroz ) y hay muchísimas cosas que podrían hacerme la pega más fácil a mí y darle mayores posibilidades a quienes quieran hacer publicidad de poder quedar seleccinados”, reveló en esa oportunidad.

También detalló qué enseñará en su clase online. “Será solo una clase de dos horas para enseñarles cómo presentar un buen casting, desde que te llega la invitación a la audición hasta que terminas. Cuáles son los errores típicos, qué hacer y qué no, cómo hacer buenas fotos y videos sin una gran producción, etc”, dijo.

Sin embargo, hasta el momento no ha revelado cómo le fue con su primera clase, ni tampoco cuando tiene pautado realizar otra.

Su trayectoria artística

La carrera actoral de Fernanda Ramírez comenzó en 2013 cuando participó en la telenovela policial Vuelve Temprano, transmitida por TVN. Despúes comenzó a ser parte del canal Mega.

En dicho casa televisiva participó en teleseries como Pituta sin Lucas, Perdona nuestros pecados , Papá a la deriva y Juegos de Poder. Y actualmente le da vida a Maira Sánchez en la teleserie Demente.