Mariana Loyola sorprende con foto al natural y se llena de elogios: “Qué mujer más bella”

Le llovieron aplausos. Mariana Loyola se unió esta semana al selecto grupo de famosas chilenas que se dejan ver al natural en las redes sociales. Desde su cuenta en Instagram, la actriz decidió mostrarse sin maquillaje y sin ningún tipo de filtros, además de regalar una sonrisa repleta de orgullo.

Por supuesto que la publicación crea expectativas en la artista, ya que los fans acostumbran a verlos actuando y arreglados, pero la belleza de la naturalidad no tiene precio. Por si fuera poco, dejó algunos detalles de su intimidad, es decir, su hogar.

Mariana Loyola aparece sin maquillaje en redes sociales

“Martes sin filtro y naturaleza viva de fondo”, escribió la figura televisiva, recordada por su interpretación en teleseries como Machos, Tentación y Amores de Mercado. La mujer de 45 años demostró que a sus 45 años luce hermosa y radiante.

Los comentarios para Mariana Loyola no se hicieron esperar, incluso de sus propias colegas. Francisca Gavilán, Susana Hidalgo, Daniela Ramírez y Pedro Fontaine fueron algunos de los que se expresaron con mensajes como “qué hermosa amiga”, “estás lindísima” y algunos emojis.

Al tiempo sus seguidores no pararon de elogiar el posteo que ya suma más de 5.500 ‘likes’. “Excelente”, “guapa”, “bella como siempre”, “cuánta luz y color en una sola foto” y “con filtro o sin filtro te ves seca, eres la mejor actriz”, fueron las reacciones que dejaron.

Así celebró Mariana Loyola el cumpleaños de su marido

El pasado 18 de mayo, la actriz publicó una foto de Rodrigo Pardow, su marido, y con quien suma 10 años de matrimonio. Lo más atractivo de su dedicatoria es que la imagen es de hace 16 años, para mostrar a su esposo tal cual como lo conoció.

“Así conocí a este hombre, hace 16 años ya. Flechazo total. Con ese mismo amor y energía celebro hoy tu cumpleaños”, expresó en el posteo que a la fecha supera los 2.200 ‘likes’.“Partner absoluto de mi vida, padre de mis hijas y compañero de aventuras, viajes y tantos, tantos bailes y risas…Te amo”, continuó expresando Mariana Loyola para la imagen.

Amaya Forch critica el uso de filtros en redes sociales

Maquillarse para las redes sociales ya no es tan relevante, pues aplicaciones como Instagram, Snapchat y TikTok brindan una gran cantidad de filtros que son capaces de eliminar la más mínima impureza del rostro. Estas facilidades están siendo muy utilizadas por los usuarios, algo que no le gusta para nada a Amaya Forch.

La actriz de 49 años ofreció una poderosa reflexión en su cuenta de Instagram, este miércoles 19 de mayo, luego de compartir una doble imagen donde aparece al natural y también con filtro. “Me aburrí”, afirmó en un extracto de su discurso que sacó aplausos.

“REALIDAD versus EXPECTATIVA”, escribió Amaya Forch a modo de título para su reflexión. Fue allí cuando posteó ambas imágenes, y aunque se nota la gran diferencia, también demostró que es hermosa sin una gota de maquillaje.

“¿Qué nos está pasando que necesitamos tantos filtros para sentirnos bien y mostrarnos como queremos que nos vean?”, se preguntó la actriz. “Me topo con muchas fotos e historias retocadas en Instagram. ¿A qué le tenemos miedo? Yo amanecí hoy así, con cara de ‘tuto per se’. Decidí no maquillarme porque lo hice ayer para la tele y me toca mañana de nuevo. Quise darle un descanso a mi piel y sobre todo a mis ojos”, continuó.

Amaya Forch afirmó que entiende los objetivos de los filtros para ocultar imperfecciones, pero a su consideración “no tiene gracia”.