Las adorables fotos con las que Valeria Ortega celebra los 4 meses de su hijo: “Cada día es una aventura con Oliver”

En medio de una serie de movimientos telúricos en la zona centro-sur de Chile, Valeria Ortega le dio la bienvenida a su hijo. Fue el día 23 de enero de este año cuando el primogénito de la periodista nació para llenar a sus papitos de una inmensa alegría.

En esa oportunidad, la presentadora bromeó a través de sus historias de Instagram diciendo: “Este niño se vino con todo… trajo hasta temblor”. Asimismo, en conversación con Martín Cárcamo reveló cómo fue el parto tras la contingencia.

“¿Haz cachado en la películas cuando la mina va toda guatona gritando?, bueno así iba yo”, puntualizó la nacida en Concepción. También contó que tras ser ingresada a la clínica y localizar al doctor para dar inicio al trabajo de parto, empezó a temblar.

“¿Esto es una broma?, yo pensaba que todo era súper indigno, estaba con las piernas abiertas y llegaron todos a decirme que estuviera tranquila, y me comentaba que el edificio era super nuevo y tenemos un protocolo en caso de sismo y yo sudaba y miraba diciendo necesito sacar esta guagua lo antes posible, se me están cayendo las paredes”, contó Valeria Ortega.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram la ex Calle 7 le dio la bienvenida a su bebé. “Llegó repartiendo temblores y alarmas por todos lados. Llegó Oliver Lawn y estamos muy felices”, aseguró.

Instagram @vale_ortega

En ese sentido, la también modelo catalogó ese día como de película y asegura que es el más feliz de sus vida por la llegada del pequeño Oliver. Y el tiempo ha pasado volando para esta familia, pues ya el bebé arribó a su cuarto mes de vida.

Valeria Ortega celebra los 4 meses de su bebé

Este domingo, Valeria Ortega celebró el cuarto mes del pequeño Oliver. A través de su Instagram compartió unas adorables fotografías del pequeño que llenaron de ternura a sus fans.

“Este BEBÓN cumplió 4 meses… está tan interactivo, se ríe a carcajadas, se distrae con lo que sea. Le gusta la Fórmula 1, ama que le cante (especialmente si es I Want it that way de Backstreet Boys)”, escribió Ortega en la publicación que ya alcanzó 6.900 ‘likes’.

Del mismo modo, agregó que :”duerme sus siestas cuando escuchamos Roxette y ya está usando ropa de 6 a 12 meses porque crece sin parar. Cada día es una aventura con Oliver! Lo amo tanto”.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron ante el carrete de imágenes del tierno Oliver. “Está grande y hermoso”, “qué ternurita tan linda”, “es un muñeco hermoso” y “se parece mucho al papá”, fueron algunos de los mensajes que quedaron plasmados en el post.

La periodista muestra críticas de una usuaria hacía su manera de criar a su bebé

Hace unos días, Valeria Ortega mostró los mensajes que ha recibido por parte de una usuaria que critica la manera en la que cria a su bebé.

Estos mensajes surgen cada vez que la presentadora comparte alguna historia relacionada con la maternidad de su hijo Oliver, ocasiones en las que la mujer se hace presente con alguna “sugerencia”.

“Sea usted mamá, no le pregunte a los demás. No se nace sabiendo cómo serlo”, dijo, luego que Valeria Ortega compartiera una historia abordando el tema.

“Vive en brazos, se nota que no haces nada. Deja que ese niño duerma en la cama o en la cuna, lo acostumbrarás a los brazos y ahí si que no podrás hacer nada. Siempre lo tienes ahí, ¿cómo tanto?”, escribió en otra ocasión.

Sin embargo, los mensajes no pasaron inadvertidos por la periodista, quien compartió los pantallazos en sus historias de Instagram. “WTF esta persona?!”, puso en una de las imágenes.