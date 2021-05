Vale Roth muestra a su nuevo amor en redes sociales: “No lo etiqueto para que no lo sigan”

Luego de tres meses de su pólemica ruptura con Tómas Correa, Vale Roth abrió nuevamente su corazón al amor. La bailarina de 30 años no ha dado muchos detalles sobre su nueva pareja, incluso su nombre aún es una incógnita.

Sin embargo, luego de una serie de desafíos que le enviaron su seguidores de Instagram, Valentina se animó a mostrar una fotografía de su pololo. Y no conformes con eso, sus fans también le solicitaron una imagen demostrando el amor a través de un beso.

La ex participante de Bailando por un sueño tiene más 776.000 seguidores en Instagram. Con ellos comparte con regularidad sobre su vida personal, rutinas de ejercicios, bailes y cotidianidad.

Vale Roth muestra a su nuevo pololo

A través de las historias, la chilena cumplió con uno de los desafíos de sus fans y enseñó al hombre que conquistó su corazón. “No lo etiqueto para que no lo sigan” escribió en la imagen donde muestra a su pareja.

Instagram @valeroth28

Del mismo modo, otro internauta le pidió: “dale un beso a tu pinche” y ella procedió a cumplir con el desafío. En la imagen se muestran muy románticos y apasionados el uno por el otro.

Instagram @valeroth28

Recordemos que la ex chica reality mantuvo un relación durante dos años con Tómas Correa. Pese a que todo indicaba que existía un amor sólido entre ellos, todo se derrumbó y de la peor manera.

Tal parece que aunque nadie lo notaba, ambos traían grandes problemas desde un tiempo atrás y eso acabó con todo. Vale Roth fue la encargada de anunciar el quiebre, sin embargo, el tema siguió salpicando durante varios días.

En una conversación con La Cuarta, la bailarina aseguró que Correa la había ayudado a reencontrarse con su familia. Pese al gran agradecimiento que sentía por él, y que en esa oportunidad se lo hizo saber, todo se terminó.

El pólemico quiebre de la bailarina con su ex pareja

El motivo principal de la ruptura de Vale Roth con su ex pareja fue el quiebre de la confiaza tras unos mensajes comprometedores. Un chat supuestamente subido de tono fue visto por su pololo mientras ella dormía, lo que detonó la discusión.

“Él se sabe mi clave y yo no me sé la de él. Se metió y vio una conversación con un hueón, media ‘jote’. No hubo foto, ni nada, un par de palabras”, explicó a través de sus historias de Instagram.

“Fue por eso nomás. No hubo violencia ni de parte mía para él ni de él hacia mí, pero se acabó. Terminamos, definitivo. Que le vaya bien, las mejores vibras nomás”, indicó y luego borró el registro.

Por su parte, Tomás Correa señaló que la conversación fueron más que solo palabras. El joven explicó en su cuenta de Instagram que además encontró conversaciones con varios hombres y que todas eran “jotes”.

“Me mandaron lo que estaba diciendo ahora y sí, hubo fotos. Dijo que yo le había pegado también en la conversación, le dijo al hueón. Se iban a juntar el jueves… no dijo que no había sido solamente con un hueón, sino que con tres hueones más. Así que hay que ser realista. No seai’ falsa con tus seguidores”, fue la vesión de Correa.

Pero no todo quedo ahí, pasaron los días y todavía se seguía hablando sobre esta ruptura. Asimismo, la bailarina contó para La Cuarta que ella y su pareja habían terminado varias veces pero que esta si era la definitiva.

Inmediatamente abordó el tema sobre el chat que le hallaron con “el otro”, aclarando que no había fotos ni ningún otro registro audiovisual. “Un par de palabras nomás”, dijo.

Sin embargo las críticas comenzaron a caerle en redes sociales, pues algunos consideran que la relación se terminó únicamente por su acto de infidelidad. También agradeció el respaldo de sus más fieles seguidores.

“Gracias por sus mensajes de tanto amor, ¡maravilloso! Hay gente que le encanta mandar odio. Sigan mandándolo por si se quedan tranquilos y tranquilas con eso”, dijo.