La fotografía de otoño que Tonka Tomicic compartió con sus fans: “Bella en todas las estaciones”

La presentadora de televisión chilena Tonka Tomicic deslumbró a sus fans con una imagen otoñal. A través de su cuenta de Instagram, la mujer de 44 años compartió la instantánea que ya cuenta con 42.800 ‘likes’.

Tomicic es muy activa en sus redes sociales. En el caso de Instagram tiene un millón 300 mil seguidores, con quienes comparte sobre su vida personal y también de oficio televisivo.

Su más reciente publicación se trata de una foto sonriendo de perfil al lado de un árbol, y luciendo un cómodo y abrigado polerón. Es evidente que la conductora del matinal Bienvenidos, de Canal 13, está disfrutando del otoño.

Tonka Tomicic y su fotografía otoñal

En la imagen, Tomicic escribió: “Terminando la semana. Los colores del otoño para [email protected] son distintos. Buen fin de semana largo”.

La reconocida animadora y también exmodelo es muy querida entre sus seguidores y los elogios no se hicieron esperan en el post.

“Me gustó el polerón, abrigado y con onda…Cariños Tonka”, “la animadora más influyente de televisión chilena y además guapa”, “linda foto y usted como siempre linda”, y “eres bella en todas las estaciones”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Por otra parte, un comentario que llamó la atención de muchos fue el del animador Pancho Saavedra quién le dijo: “Hola te quieres tomas un café conmigo, o una cazuela”. Hasta el momento Tomicic no ha respondido a la invitación, sin embargo, vemos cómo Saavedra le aplicó la misma estrategia que ella aplicó con Neme.

Recordemos que hace un par de semanas Tonka Tomicic hizo uso de Twitter para invitar un café a José Antonio Neme, quien había dejado una curiosa anécdota.

El conductor de Mucho Gusto confesó en pleno matinal de Mega, que no conocía personalmente a Tonka. Además, el presentador le preguntó a sus compañeras Diana Bolocco y Michell Adams cómo era, descolocándolas en el momento.

Más de 1,3 millones de fans mantiene la presentadora en su cuenta oficial. Foto: @Instagram @tonkatomicicpetric

Tras lo ocurrido, la presentadora tuvo la iniciativa de citar el tuit de un medio informativo que detallaba las anecdóticas palabras de su colega. Desde su cuenta en Twitter decidió invitarle a un café para finalmente conocerse en persona.

“¿Cuándo un café? Yo invito”, escribó la ex modelo. En medio de los ‘likes’ y ‘RT’ apareció José Antonio Neme, quien dejó una respuesta inesperada, pero simpática.

“No mueras nunca @TonkaTP, nada sería lo mismo sin ti”, expresó el conductor de Mucho Gusto.

No mueras nunca @TonkaTP nada sería lo mismo sin ti..❤️ https://t.co/30Sh0ZKj1m — Jose Antonio Neme (@jananeme) May 4, 2021

La presentadora confesó el delicado estado de salud de su mamá

Hace unas semanas, durante la transmisión del matinal Bienvenidos, Tonka y sus compañeros se refirieron al fallecimiento de Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña.

En medio de la conversación junto a Sergio Lagos, Tonka Tomicic tomó la palabra para leer un mensaje que le había enviado Raquel Argandoña. “No quedó nada pendiente. Lo dimos todo con mi hermana, pero se nos fue en dos horas. Estaba perfecta… El dolor es desgarrador. Cuando parte la mamá, ya nada es lo mismo”, leyó.

Al leer estás palabras, la nacieda en Antofagasta decidió abrir su corazón y hablar de su experiencia personal con su mamá. Tomicic contó que padece de alzheimer y que ha sido un proceso duro para toda la familia.

“Mi mamá está súper mal de salud. De alguna manera, su presencia partió. Está en vida con nosotros, pero por su enfermedad no está su consciencia acá. Y es verdad lo que dice Raquel: una mamá es todo, es clave, es tu historia y tu identidad”, aseguró.

“Lo que tenemos que hacer es honrarlas”, agregó, haciendo un especial llamado. “Así que si estás peleado con tu mamá, o tienes un tema pendiente con tu mamá, yo no, pero a veces la vida te pone en circunstancias difíciles y puedes tomarle el peso a lo que significa una mamá presente. Ayer fue el día de la mamá, justo pasó eso, y yo justo estando con mi mamá me llegó el mensaje de Raquel, y me hizo pensar mucho”, dijo.