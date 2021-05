Nació el segundo hijo de Clarisa Muñoz: “Es imposible describir la felicidad que sentimos”

La querida reportera del programa Aquí somos todos de Canal 13, Clarisa Muñoz, ya tuvo a su segundo hijo. El pequeño Ferrán llegó al mundo este 21 de mayo rodeado del amor de sus padres y muy sano.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió con sus seguidores la gran noticia del nacimiento de su bebé junto a una adorable imagen. Se trata de la primera fotografía pública del niño junto a sus papás justo despúes de nacer.

Recordemos que en noviembre del año pasado, Muñoz reveló en vivo que estaba embarazada. En ese entonces, Ángeles Araya, conductora del programa social le hizo un comentario que la hizo contar que estaba en la dulce espera.

Araya le consultó que cual era la razón por la que se veía más radiante, con los ojos brillantes y más bonita que nunca y eso destapó la noticia. “Es que tengo algo que contarles, contarte a ti y a quienes nos están viendo. Tengo un pequeño en camino”, reveló desatando la felicidad en el estudio.

Mas de 50 mil seguidores mantiene en su cuenta oficial. Foto: Instagram @clarisamunozc

Ya nació el segundo bebé de Clarisa Muñoz

La periodista reveló a través de sus redes sociales el nacimiento del nuevo integrante de la familia.”Ferrán llegó al mundo ayer 21 de mayo, pasadas las 10 de la noche. Pesó casi 3.5 kg y midió 50 cm. Nació con los ojos muy abiertos y mirada curiosa”, escirbió en su publicación.

También compartió con sus seguidores lo feliz que están ella y su esposo, y mostró agradecimiento por las buenas vibras. “Es imposible describir la felicidad que sentimos. Muchas gracias a todos los que se han preocupado y nos han hecho sentir sus buenos deseos. Ya les iré contando lo que ha sido esta aventura”, puntualizó.

“Qué felicidad se ve en sus ojos”, “muchas felicidades Clarisa”, “es tan hermoso ese bebé, muchas beniciones”, “felicidades a esa familia que crece, un abrazo mi clari”, y “bienvenido al mundo pequeño”, fueron algunos de los comentarios que recibió el post que ya alcanzó más de 8.300 ‘likes’.

La repotera contó cómo fue el nacimiento de Ferrán

En su más reciente publicación, Clarisa Muñoz contó con detalles cómo fue la llegada de su segundo hijo al mundo. “La historia para conocer a nuestro Ferrán partió el jueves en la noche. Me había hecho acupuntura en la tarde y tipo 21 hrs partieron las primeras contracciones”, partió diciendo la reportera.

“Gracias a @gestaluzchile conocía las etapas del parto y @diegonav se había perfeccionado en masajes para manejar el dolor, así que pasamos la primera parte en la casa”, añadió.

Ferrán es el segundo hijo de Clarisa Muñoz, quien ya tuvo a Lautaro. Foto: Instagram @clarisamunozc

Asimismo, detalló que sus planes era un parto natural, sin embargo, las condiciones no se dieron por lo que terminó en cesárea. “Llegamos a la clínica casi 4 hrs después y me dejaron hospitalizada. Pero el proceso fue leeeento y recién a las 21 horas del día siguiente y tras haber bailado, caminado, hecho ejercicios con la pelota de pilates, logré la dilatación necesaria, pero mi perrito no quería salir. Cesárea”, dijo.

“Afortunadamente el equipo médico logró convertir la cirugía en un momento mágico: prepararon un túnel con telas por donde pasaron a mi guagua apenas nació y lo pusieron en mi pecho para hacer apego. Me acuerdo y me dan ganas de llorar de la emoción”, reconoció.

En este sentido, contó que se encuentra disfrutando de hermosos momentos junto a su bebé y esposo. “Desde entonces que estamos regaloneando los tres juntos, sin visitas, sólo gozando esta nueva ma-pa-ternidad. El post operatorio duele, pero se han pasado con la atención y los cuidados”, aseveró.

También aprovechó para aconsejar a las futuras madres sobre la lactancia.

“¿Un consejo para las futuras mamás? Tomen una asesoría de lactancia antes del parto”, puntualizó.

“Perdón por lo largo, pero quiero darles las gracias a todos los que han estado en todo este proceso y lo han hecho perfecto e inolvidable. Cada uno es parte de nuestro corazón. Y nuestro corazón hoy es el doble de lo que era la semana pasada”, cerró.