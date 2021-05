El amuleto de Kel Calderón para recordar a su abuela: “Es hermoso”

A principios de mayo, Kel Calderón y su familia vivieron un profundo dolor por el fallecimiento de Eliana de la Fuente, a sus 93 años. Para la influencer, perder a su abuela fue un golpe duro, pues era como una segunda mamá para ella.

A través de sus redes sociales, la también abogada le dedicó profundos y conmovedores mensajes que erizan la piel. “Un día está todo bien y haces un asado con tu abuela, te ríes hasta que te duele la guata, ves fotos viejas y una película hasta las 22 de la noche en su living”, escribió en una publicación tomando la mano de su abuelita.

“Y una semana después se te va la persona que mas te protegió, que fue la más leal, la mas fuerte, la que mas te quiso y te regaloneo en el mundo, ese lazo del bueno que es amor puro, sin juzgar sin enojarse, su corazón era una casa de paz y tranquilidad para mi, un lugar tan escaso en estos días”, agregó la hija de Raquel Argandoña.

Instagram @k3lcalderon

Asimismo, pese al gran vacío por la ausencia de su ser amado, Kel decidió tenerla presente a diario con un significativo amuleto que adquirió recientemente.

Kel Calderón muestra su nuevo amuleto para recordar a su abuela

A través de sus historias de Instagram, la joven de 30 años mostró a sus seguidores su nueva adquisición. Se trata de una cadena con un dije de la letra “E”, en honor a su abuela Eliana. “Es hermosa”, escribió la creadora de contenidos en la imagen.

En este sentido, la nacida en Santiago llevará presente a su abuela siempre mediante este amuleto. Recordemos que la señora Eliana fue muy influyente en la vida de Calderón, y estuvo con ella en los momentos más duros.

“No puedo negar que mi corazón está partido en mil partes, porque la verdad es que no sé dónde estás. No tuve más tiempo, la pandemia no alcanzó a terminar para poder llevarte a tantos lugares que prometí llevarte”, fueron sus palabras en día de su entierro.

“Me dejaste aquí, y solo puedo pedirte que me cuides, que nos cuides a todos y que le mandes mi amor a mis otros abuelos que están donde quiera que tú estés. Te amo”, sentenció.

Instagram @k3lcalderon

La influencer afirma que vacunarse sí es necesario

Hace unas semanas, Kel Calderón participó en una ronda de preguntas y respuestas con sus fans a través de Instagram. En una de las interacciones contó que nunca reprobó alguna materia en su proceso de estudios para ejercer la carrera en Derechos. También habló de la relación que sostiene con su madrina Nancy Huenupe e incluso trucos de belleza.

Pero la pregunta que más captó la atención fue la de un usuario que decidió preguntarle: “¿Estás segura de vacunarte? ¿Has investigado? Hay tantos comentarios malos al respecto”.

Pero la influencer hizo uso de su propio criterio para responder con una magistral defensa ante el proceso de vacunación contra el COVID-19. La modelo justificó su decisión de haber recibido la inyección correspondiente e incentivó a sus seguidores para que también lo hagan.

“Heavy sí. Creo que los beneficios superan con creces los malos comentarios y siento que en una situación como la que estamos es absolutamente necesario vacunarnos, no solo por nuestra salud sino que por la de los demás”, partió diciendo Kel Calderón.

Agregó que “necesitamos frenar la cadena de contagios para que no solo se acabe este virus, sino también para que las personas puedan volver a trabajar y recuperar sus fuentes de ingresos”.