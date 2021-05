Amaya Forch critica el uso de filtros en redes sociales: “¿A qué le tenemos miedo?”

Maquillarse para las redes sociales ya no es tan relevante, pues aplicaciones como Instagram, Snapchat y TikTok brindan una gran cantidad de filtros que son capaces de eliminar la más mínima impureza del rostro. Estas facilidades están siendo muy utilizadas por los usuarios, algo que no le gusta para nada a Amaya Forch.

La actriz de 49 años ofreció una poderosa reflexión en su cuenta de Instagram, este miércoles 19 de mayo, luego de compartir una doble imagen donde aparece al natural y también con filtro. “Me aburrí”, afirmó en un extracto de su discurso que sacó aplausos.

Amaya Forch le dice “basta” a los filtros de redes sociales

Son miles de usuarios, y también celebridades, los que se apoyan a través de múltiples efectos en la carrera para lucir perfectamente bien en sus posteos. No hay arrugas, ni lunares, mucho menos acné, e incluso no hace falta maquillaje, porque los filtros retocan hasta las orejas.

“REALIDAD versus EXPECTATIVA”, escribió Amaya Forch a modo de título para su reflexión. Fue allí cuando posteó ambas imágenes, y aunque se nota la gran diferencia, también demostró que es hermosa sin una gota de maquillaje.

“¿Qué nos está pasando que necesitamos tantos filtros para sentirnos bien y mostrarnos como queremos que nos vean?”, se preguntó la actriz. “Me topo con muchas fotos e historias retocadas en Instagram. ¿A qué le tenemos miedo? Yo amanecí hoy así, con cara de ‘tuto per se’. Decidí no maquillarme porque lo hice ayer para la tele y me toca mañana de nuevo. Quise darle un descanso a mi piel y sobre todo a mis ojos”, continuó.

Amaya Forch afirmó que entiende los objetivos de los filtros para ocultar imperfecciones, pero a su consideración “no tiene gracia”.

“Y claro, he andado todo el día con la media cara de poto!!!. Bueno, así soy. Ná que hacer. Podemos usar un filtro para vernos mejor pero no tiene gracia. Lo que sí la tiene y nos hace más lindas que el sol, es el aceptarnos, querernos y ser felices con nuestras caras de poto. Incluso dejar de llamarle así”, agregó la también cantante.

La actriz considera que debemos mostrarnos tal como somos en redes sociales. Foto: Instagram @laforch

Solución a las inseguridades…

Este es el objetivo del mundo virtual que Amaya Forch critica “a cambio de un click”. “¿Para qué? ¿Por cuánto rato? ¿A cambio de qué? ¿A quién le queremos vender la pomá? Yo al menos hace rato que me aburrí de hacerlo y dejé de usar filtros”, expresó para la imagen que más de 5.300 ‘likes’.

“Ahora me falta avanzar hacia sacarme solo un par de selfies para elegir la mejor en vez de chorrocientas (¿qué mirai? – la care poto que te gastai ! – mírate al espejo y después hablai!!)”, dijo al final de sus palabras.

Sus seguidores no tardar en reaccionar y hasta el momento suma más de 260 comentarios. “Tú eres de lejos la más bella”, “qué buen tema, ya hasta los ‘en vivo’ son con filtro”, “toda la razón, Amaya, cuál es la idea de mentirse tanto” y “eso mismo me pregunto, para qué tanto filtro”, fueron parte de las reacciones.

Sin embargo, otros internautas consideran que cada quien es dueño de sus redes sociales, por lo que no respaldan de todo sus críticas. “Mejor respetar lo que haga la persona y chao, no dar tanta cátedra” y “de eso se trata la aplicación, es por entretención y no hay que tomárselo tan a pecho”, le replicaron.