José Luis Repenning intentó acariciar a una perrita y lo mordió en vivo

Este domingo, el periodista José Luis Repenning vivió un momento vergonzoso mientras cubría las elecciones a concejales. Poco antes del cierre de mesas, el profesional de 43 años intentó acercarse a una perrita y no le fue nada bien.

Las Elecciones Municipales Servel 2021 tuvieron una particularidad: la presencia de mascotas acompañando a sus dueños a votar. A través de las redes sociales, se conoció que perritos, gatos y hasta conejos estuvieron presentes con varios chilenos.

En este sentido, el comunicador de Mega se topó con una perrita y quiso acariciarla pero está lo mordió durante una transmisión en vivo. Esto ocurrió en las afueras del Estadio Monumental cuando se acercó a dos personas que estaban con sus mascotas.

Instagram @joserepenning

José Luis Repenning fue mordido por una perrita

El periodista chileno se sorprendió cuando al tratar de acariciar a la perrita está reaccionó inmediatamente con un mordisco. Por su parte, su compañera Soledad Onetto desde el estudió le consultó “¿te mordió?” y él con su cabeza le afirmó que sí riéndose.

Asimismo, José Luis Repenning rompió el hielo diciendo: “Ya, no pasó nada. ¿Cómo se llama el mal genio?”, bromeó. Por lo tanto, la dueña de la perrita le respondió: “Simona”.

«Hola Simona. Lo que pasa es que estos perros me encantan porque son Fox terrier, son chilenos. Es la única raza chilena en el mundo», detalló el periodista.

Por su parte, Juan Manuel Astorga bromeó afirmándole: “Allá ni los perros te quieren”.

Fue sacado de local de votación en pleno despacho

No solo fue el incidente con la perrita, el periodista también pasó otro trago amargo en estas elecciones. En el cierre de las urnas, al terminar la primera jornada de votaciones en el Estadio Monumental, le pidieron que abandonara la zona.

José Luis Repenning intentaba documentar junto al camarógrafo el proceso de embalaje de urnas, pero el Mayor Rivera del Ejército se interpuso.

“Mayor, ¿tenemos que salir? ¿Por qué nos hacen esto?”, le consultó el periodista. En este sentido, le informaron que los delegados de mesa solicitaron que todos los medios de prensa abandonaran el sitio.

“Intentamos que se quedaran, pero no se pudo, están encima de las mesas, no hay tranquilidad para el proceso. La delegada me pidió que saliera”, le aseguraron.

Asimismo, en las afueras del estado el periodista aseguró: “Vamos a cumplir. Bueno, son las disposiciones del jefe del lugar. Estábamos mostrando un proceso que se realiza, donde los vocales de mesa están en la entrega de las cajas. Estamos todos aquí, y no podemos salir”.

José Luis Repenning sorprendió con foto inédita de su juventud

Aunque a algunos los años no le pasan en vano, al reconocido periodista José Luis Repenning le han asentado muy bien.

Y es que el ancla de Meganoticias compartió una foto de su juventud con sus seguidores en Instagram en donde se le puede ver con cabello largo y un poco desaliñado.

“No siempre fui viejo, canoso y ñoño… en algún minuto fui lolo… jajajajaja! Buen fin de semana! Y a cuidarse!”, escribió en el post que alcanzó más de 17.500 likes.

Aunque en la fotografía se le puede ver con mucha juventud, algunas de sus seguidores aseguran que se ve mejor ahora y que “está como el vino”.