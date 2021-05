Conmovedora historia de abuelita votante abandonada por sus hijos: “Hace 20 años que no me llaman”

Durante la cobertura de las Elecciones Municipales Servel 2021, el periodista Iván Núñez se topó con una conmovedora historia. Se trata de una abuelita votante que le contó en vivo desde el estadio Monumental la soledad que siente.

Núñez se encontraba entrevistando a las personas que ejercían su derecho al sufragio y detallando cómo se desenvolvía la jornada electoral. Mientras hacía su trabajo, se topó con esta mujer de 75 años, quién le contó que viajó desde Maipú para votar.

Cuando el periodista se le acercó a la adulta mayor y le consultó su nombre ella le respondió: “Yo lo conozco a usted”, y él le replicó: “Yo la quiero conocer a usted”.

En este sentido, la votante le aseguró al comunicador que él conoce a uno de sus hijos, por lo que este le dijo: “Oiga, ¿cómo está usted? Mándele saludos a su hijo”. En ese momento, el rostro de TVN no sabía la triste historia que estaba a punto de conocer.

Abuelita votante impacta con su conmovedora historia

Con las mejores intenciones el periodista le permitió a esta abuelita votante que saludara en vivo a sus hijos, pero en realidad le dio una oportunidad para desahogarse y que todos conozcan su historia.

“Ellos no quieren saber nada de mí, así que no les mando saludos”, aseguró la mujer de 75 años con una sonrisa. “¿Sabe lo que pasa? Hace 20 años que no me llaman”, le añadió.

Impactado con las palabras, el comunicador chileno le consultó si vivía solita y que si necesitó asistencia para ejercer su voto. Ella le respondió que sí estaba sola. “No, si ando con un taxi. Me está esperando”, le detalló.

También le preguntó sobre su intéres de trasladarse a votar en ese lugar. “Únicamente por cumplir un día más, un día menos, porque el día de mañana no voy a estar. Nadie sabe para quién trabaja”, le respondió según detalla el portal de Biobio Chile.

“No me hubiera gustado ser madre”

En la conversación, también la adulta mayor se refirió sobre su economía. “Las pensiones son tan re bajas… este Gobierno no hizo nunca nada por nosotros, porque somos la clase más pobre. Con 120 mil pesos, ¿usted come un mes?”, se preguntó.

En este sentido, como su pensión no le alcanza a pesar de su edad le ha tocado trabajar cuidando niños y limpiando casas. El periodista conmovido por sus declaraciones le dijo: “¿75 y tiene que seguir trabajando?”.

“No tengo ayuda de mis hijos y de nadie. Son tres, dos hombres y una mujer, y están todos en Llanquihue”, le replicó. En este sentido, debido a lo injusto que han sido con ella, la abuelita votante aseguró que: “no me hubiera gustado ser madre, con eso lo digo todo”.

“La otra vez supe que ellos habían dicho que yo estaba muerta para ellos. A me dio pena, estuve tristeza, pero tiro para arriba no más, mientras tenga vida voy a tirar pa’ arriba”, agregó.

Ante este escenario, Iván Núñez se mostró profundamente conmovido con las palabras de la adulta mayor, quién no quiso dar su nombre. “Le mandamos mucho ánimo y fuerza. No la podemos abrazar por razones sanitarias, pero ánimo, fuerza y ojalá mejore su relación”, le aseguró.