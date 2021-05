Belén Mora se deja ver sin maquillaje y ofrece una reflexión: “Lo que hago me hace feliz”

Belén Mora se sumó a un selecto grupo de artistas que se han mostrado al natural en redes sociales, es decir, sin maquillaje. La comediante aprovechó la imagen que publicó en sus historias de Instagram para dejar una sincera reflexión donde habla sobre su felicidad y cotidianidad.

Todo parece indicar que a la comediante le está yendo muy bien en su vida personal y profesional, pues hasta el café que se prepara por las mañanas la llena de satisfacción. En su mensaje, la famosa expresó que desea que todos los demás se puedan sentir de la misma manera.

La reflexión de Belén Mora y su foto sin maquillaje

Desde la cama, con su pijama y unos enormes anteojos, la también actriz se mostró serena y con una sutil alegría que no necesita de sonrisas. Sin duda su imagen sirve de inspiración, al igual que su reflexión.

“Chinita de cansancio, pero también de felicidad”, dijo la intérpreye nacional en el inicio de su mensaje. “Lo que hago me llena, me conmueve y me hace feliz. Desde el café que me preparo, lo que converso con mi hijo; lo que creo con mi pareja. No hay nada que se compare a ser feliz en todos los aspectos”, expresó Belén Mora ante la mirada de todos sus seguidores.

Y al final de la foto sinceró: “Deseo que todos puedan sentir lo mismo”, junto al emoji de una estrella.

El mensaje de Belén Mora para todos sus seguidores. Foto: Instagram @belenaza_

Cabe destacar que “Belenaza”, como se le conoce en el medio televisivo está viviendo una dulce etapa en la pantalla chica. Recientemente ha dado de qué hablar gracias al programa Políticamente correcto, desde La Red, y que estrenó hace algunas semanas con su pareja Francisco “Toto” Acuña.

La pérdida de su bebé

El pasado mes de marzo, la actriz Belén Mora conversó con Martín Cárcamo en De tú a tú, programa que transmite Canal 13. Desde el espacio habló sobre la pérdida de un embarazo, una de las experiencias más complicadas de su vida.

“Estuve embarazada hace poco y tuve una pérdida a las 8-9 semanas, hace 5 semanas”, contó la mujer con más de 1,4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Explicó que su embarazo fue inesperado, ya que llevaba mucho tiempo sin utilizar médotodos anticonceptivos, pero nada ocurría. “Fue bonito porque ‘Toto’ y yo llevamos muchos años de relación sin cuidarnos. Habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente…”, contó Mora, quien finalmente dio positivo en la prueba de embarazo.

“A las ocho semanas lo perdimos, y yo decidí no hacerme un legrado, que es un raspaje, y lo parí. Estuve seis días en la casa pariendo literalmente, los dolores, las contracciones, la pena, la culpa”, reveló la comediante.

Un episodio que Belén Mora jamás olvidará

Así el bebé ni siquiera haya nacido, las madres sienten la pérdida de un hijo, un hijo que fallece, por lo que es una situación que nunca se olvida. Y así lo ha demostrado Belén Mora en sus redes sociales.

“Hoy estaría cumpliendo 5 meses de embarazo. Y siempre cae una lagrimita. No se olvida”, señaló brevemente en un mensaje que convocó al apoyo de algunas de sus amigas y colegas.

“Un beso apretado”, le escribió Carolina Cruz a la artista, mientras que Carolina Mora le comentó: “Hermosa. No estés triste. Diosito te bendecirá antes de lo que piensas”. También apareció la actriz Fernanda Urrejola para decirle: “¡Hermosa! ¡Sé cómo te sientes! ¡Te mando un abrazo apretado!”.