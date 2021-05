El extraño “pacto” que Kel Calderón y Pangal Andrade sostienen tras 4 años separados

A pesar de tener relaciones estables actualmente, tanto Kel Calderón como Pangal Andrade hasta el momento no han mostrado a sus parejas en redes sociales. Tanto la abogada como el deportista extremo han sido muy herméticos con respecto a su vida amorosa.

En ese sentido, según la periodista chilena Cecilia Gutiérrez la razón que le da sentido a dichos comportamientos de la ex pareja se debe a un “pacto” que tienen que establecieron en algún momento.

La comunicadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Y entre otras consultas sobre famosos, un usuario le dijo que si Kel tenía un pacto con Pangal de no mostrar a sus nuevas parejas.

El extraño “pacto” entre Kel Calderón y Pangal Andrade

Tras recibir la pregunta, Gutiérrez afirmó que sí existe un “pacto secreto” entre esta ex pareja. Pese a que llevan 4 años separados, han decidido cumplir con su palabra, según la periodista.

La respuesta de la conductora de Zona entre Estrellas fue: “Realidad, pero no sé por cuánto tiempo… Porque ya ambos tienen relaciones estables hace tiempo”.

Recordemos que Kel mantiene una relación sentimental con el odontólogo Alfredo “Toto” Torrealba, pero no comparten nada en sus redes sociales juntos.

Por su parte, Pangal Andrade pololea con la modelo argentina Melina Noto, quien en abril, en el cumpleaños del deportista extremo, decidió postear unas tiernas fotografías juntos, pese a que él nunca la ha exhibido en sus redes sociales.

La conmovedora despedida de Kel a su abuela

Raquel Argandoña y su familia sufrieron una lamentable pérdida un día antes del Día de las Madre. Se trata de la señora Eliana de la Fuente, quien falleció a sus 93 años tras padecer de cáncer. Su funeral se realizó en el cementerio Parque del Recuerdo el día domingo 9 de mayo.

Por su parte, Kel Calderón utilizó su cuenta de Instagram para enviarle unas emotivas palabras de despedida a su abuela materna. “Y un día está todo bien y haces un asado con tu abuela, te ríes hasta que te duele la guata, ves fotos viejas y una película hasta las 22 de la noche en su living”, inició su escrito.

“Y una semana después se te va la persona que mas te protegió, que fue la más leal, la mas fuerte, la que mas te quiso y te regaloneo en el mundo, ese lazo del bueno que es amor puro, sin juzgar sin enojarse, su corazón era una casa de paz y tranquilidad para mi, un lugar tan escaso en estos días, ella era mi zona segura, y en ese momento sabes que rogarías por haberte ido con ella”, agregó.

La mujer de 30 años aseguró que su abuela nunca la dejó sola, siempre fue su más fiel compañía. “No sabes como te extraño desde ya. No soy capaz de explicarlo, se suponía que nos quedaban varios años. Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola”, puntualizó

También recordó que estuvieron juntas en Navidad y su deseo de haberse ido con ella. “Pasaste tu última navidad conmigo solo para que yo no la pasara sola, es que no hay palabras, te lo debo todo, qué ganas de habernos ido juntas”, cerró.

La conmovedora publicación alcanzó más de 150.300 ‘likes’ y cientos de comentarios de solidaridad con Kel y su familia. “Mucha fuerza kel un abrazo grande y fraterno en este momento te quiero”, “lo siento…que este momento tan doloroso salgan momentos de reencuentros”, y “La disfrutaste 100 % que sea tu mejor consuelo”, fueron algunos mensajes de sus seguidores.