Compadre Moncho por declaraciones de Alejandra Cox: “Lo encontré absolutamente indignante, inhumano”

Nacho Pop se paseó por las calles del centro de Santiago entrevistando sobre las pólemicas declaraciones de Alejandra Cox, presidenta de la AFP. En su recorrido, el periodista se topó con el Compadre Moncho, quien aprovechó para dar su opinión respecto a este tema.

El periodista del matinal Hola Chile, transmitido por el canal La Red, estaba entrevistando al dueño de un kiosko llamado Don Julio. Y de repente apareció Adriano Castillo (Compadre Moncho) y se unió a la conversación para dar su punto de vista.

En este sentido, Nacho Pop le consultó sobre unos tuits que había publicado recientemente sobre el tema de las AFP. Recordemos que Alejandra Cox asomó la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, pues “Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años”. Cabe destacar que Compadre Mocho tiene 79.

La opinión de Compadre Moncho sobre los dichos de Alejandra Cox

Adriano Castillo es un actor y político chileno que nació en Concepción. Al ser consultado por Nacho Pop descalificó la propuesta de Alejandra Cox sobre el aumento de la edad de jubilación.

“Creo que es indignante, incluso podría decir que son crueles, el no conocer la realidad del trabajador chileno. Pensar que tenemos que trabajar hasta los 100 años es no conocer la realidad de cómo trabaja el hombre en Chile”, aseguró el artista con más de 37 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

“Se levantan temprano, viajan en micro amontonados, trabajan todo el día, vuelven tarde en la noche, además por un sueldo miserable, eso desgasta, esto agota”, añadió.

El actor Adriano Castillo en su proceso de vacunación contra el COVID-19. Foto: Instagram @adrianoactor

Su contundente mensaje a través de Twitter

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter compartió con sus seguidores unas palabras con respecto a este tema y su experiencia como trabajador a su edad.

“Tengo 80 años. He tenido el lujo de trabajar 55 años, aunque con algunos baches post 1973, en lo que me gusta. Nunca he tenido que hacer grandes esfuerzos físicos. Trabajo con mi voz, mis emociones y mi memoria. Por eso, sigo trabajando y lo hago con gusto”, puntualizó.

Asimismo, comparó su situación con el resto de los chilenos y envió un contundente mensaje a la presidenta de las AFP. “¿Esa es la realidad de todos los chilenos? Claro que no. Soy un privilegiado en ese sentido. La mayoría trabaja haciendo cosas extenuantes y que no le gustan. Pedirle a esa gente que trabaje hasta que se le agoten las fuerzas es digno de un sociópata. ¿Es eso ud. sra. Cox?”, sentenció.

Sobre estos mensajes que había compartido el artista, los panelistas del matinal le pidieron que profundizara sobre su punto de vista al respecto.

“Reaccioné así porque no podría creer lo que estaba escuchando, lo encontré absolutamente indignante, absolutamente inhumano, desconectado total. Si ella es la presidenta de esta asociación, que queda para los demás, que pensarán en la íntima”, les respondió.

Por otra parte, la presentadora Julia Vial quedó impactada con la edad del actor, pues a su percepción se ve mucho más jovén. Asimismo, se le consultó sobre sus fondos AFP.

“Se me acabaron lo fondos, ahora no tengo ni uno, por suerte me mantengo relativamente bien… ya me gasté la plata que tenía junta en la AFP y ahora me tengo que defender como pueda”, aseguró.

El recordado actor chileno, conocido por su personaje Compadre Moncho en la serie televisiva Los Venegas, actualmente es concejal por la comuna de Quinta Normal de la Región Metropolitana, como independiente con apoyo del Partido Radical Socialdemócrata.