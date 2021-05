China Suárez muestra el abdomen y su ombligo llama la atención: “Tengo una hernia”

Desde que María Eugenia Suárez, mejor conocida como China Suárez, comparte una relación con el actor Benjamín Vicuña, prácticamente se ha dedicado a sus roles como madre. Recordemos que hace casi un año se convirtió en madre de Amancio, segundo hijo que tiene con el artista.

Cabe destacar que Vicuña está trabajando hoy en día en la teleserie Demente, que transmita el canal Mega.

Por su parte la modelo se mantiene en el hogar, criando a sus hijos y enterneciendo las redes sociales. Pero recientemente se animó a publicar una imagen donde deja ver el abdomen que ya dio a luz a tres niños.

China Suárez compartiendo junto a su hijo Amancio. Foto: Instagram @sangrejaponesa

El ombligo de China Suárez llama la atención de los seguidores

Posando con un conjunto blanco de dos piezas, la también actriz mostró cómo luce su físico a los 29 años y luego de tres embarazos. Recordemos que primero nació Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, seguidamente Magnolia y el año pasado Amancio.

Además de verse espectacular y atlética, los fans de China Suárez se mostraron curiosos por la forma que tiene su ombligo. Pero la propia artista quiso aclarar que se trataba de “una hernia post embarazos”.

“Se opera, pero por ahora ni ganas. Ya nos hicimos amigos”, afirmó en su cuenta de Instagram.

A raíz de su comentario los fans empezaron a reaccionar. “Las marcas de la maternidad, aclara antes de que te maten a preguntas”, escribió uno de los usuarios. “Esa hernia es Pampita”, dijo riendo otro internauta.

Cabe recordar que Benjamín Vicuña estuvo casado con la modelo Pampita, pero una supuesta infidelidad con China Suárez acabó con aquel matrimonio y dio paso a la relación que ambos artistas sostienen actualmente. Sin embargo, fue objeto de mucha polémica.

Nuevos rumores de su quiebre con Benjamín Vicuña

Hace algunos días China Suárez emprendió un viaje a Estados Unidos, pero no lo hizo junto a su pareja, lo que comenzó a desatar rumores sobre un quiebre de la pareja. Sin embargo, la modelo ofreció sus impresiones y negó que su relación esté bajo una crisis.

Para el programa argentino Gente, la famosa indicó que viajó hasta Norteamérica para conocer a los hijos de la diseñadora Sofía Sarkany, una de sus mejores amigas y quien lamentablemente falleció en marzo tras luchar contra el cáncer. “Es un tema delicado y a eso fui”, dijo.

China Suárez y Benjamín Vicuña durante el embarazo de Amancio, segundo hijo de la pareja. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Asimismo, aclaró que el viaje estaba planificado para realizarlo hace semanas, pero debió posponerlo tras haberse contagiado de COVID-19.

Respecto a su relación con Benjamín Vicuña, China Suárez desmintió los rumores de alguna ruptura. “No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero no, esta vez no. No hay crisis ni nada”, afirmó.

Desde la imagen que publicó donde lució su físico tras tres embarazos, algunos usuarios hicieron referencia al tema de Vicuña. Uno de sus fans llegó a comentar: “qué bien te pega la soltería”. “Una diosa sin compromiso”, “madre soltera de tres hijos, qué valentía” y “Vicuña no te merece” fueron otros de los comentarios.