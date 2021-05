El mensaje que Laura De La Fuente dedicó a Angélica Castro por su cumpleaños: “La mejor mamá del mundo”

Cuando una madre está de cumpleaños no hay mejor regalo que el de los hijos. Y así lo vivió la animadora Angélica Castro, quien llegó a 49 años de vida este martes 11 de mayo y su hija Laura De La Fuente lo destacó con una dedicatoria en redes sociales.

Recordemos que Laura, de 16 años, ha sido el único fruto de la relación que la presentadora tiene con el también animador Cristián De La Fuente. El homenaje de la adolescente se robó el corazón de los usuarios desde su cuenta en Instagram y la respuesta de su mamá fue aun mejor.

Así felicitó Laura De La Fuente a Angélica Castro

En el mensaje que ya suma más de 6.800 ‘likes’, la joven aficionada al deporte celebró la vida de su madre y resaltó las cualidades que le convierten en “la mejor mamá del mundo”. Además, su dedicatoria estuvo acompañada de una fabulosa galería de fotos y videos.

“La mejor mamá del mundo mundial. Muchas gracias por tu amor y apoyo incondicional y por nunca fallar en hacerme reír”, expresó Laura De La Fuente en el inicio de su mensaje.

La adolescente recalcó lo bien que su madre la conoce, siendo capaz de identificar cómo se siente en cualquier momento de su vida. “Me encantan todas las instancias que creas para que podamos estar juntas y no sé cómo, pero siempre logras saber cómo me estoy sintiendo y me ayudas con eso. Te amo mamá”, concluyó junto a un emoji de corazón..

La respuesta de Angélica Castro al mensaje de Laura De La Fuente

Tras derretirse de amor con las palabras de su hija, la animadora no tardó en responder desde el hilo de comentarios. No solo le encantó el mensaje, sino también las imágenes que utilizó para vestir el posteo.

“Te amoooooo y adoro hasta el Milky Way!!! Infinitas gracias por convertirme en la mujer más feliz y orgullosa del mundo”, expresó Angélica en el principio de su respuesta. Afirmó además que su hija “es un ser de luz mágico”.

“Te amiro y respeto. Gracias por enseñarme tanto y siempre saber escuchar y estar para mí!!! Eres la mejor de las mejores!! Nací el día que te conocí!!!”, dijo la presentadora chilena. Por si fuese poco, la esposa de Cristián De La Fuente reposteó la publicació en su cuenta personal.

“Muchas gracias mi amor por tu mensaje tan lindo. Gracias por tantos momentos mágicos, por tu ternura, comprensión y amor incondicional”, reiteró.

Los usuarios también se sumaron al emotivo momento. “Las amo”, “muchas felicidades”, “me encantan”, “qué hermosas” y “bellas palabras”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron los seguidores.

Laura celebrando su cumpleaños 16 con sus padres y su pololo. Foto: Instagram @laudelafuentec

Angélica Castro se defiende Pamela Díaz

Hace ya algunos meses Pamela Díaz criticó la presencia de Angélica Castro en Aquí somos todos, pero la animadora apareció para referirse al tema y dejar clara su postura frente a las palabras de La Fiera. Recordemos Angélica Castro estuvo reemplazando a Ángeles Araya en el espacio que transmite Canal 13.

Desde Me Late, la polola de Jean Philippe Cretton soltó que desde Canal 13 “están siendo un poquito extraños sus personajes. Como que quieren hacer todos los personajes un poquito ABC1”. Seguidamente expresó que se le hacía extraño ver a su colega en un programa social.

“¿Qué te podría contestar? No te contestaría ni a ti ni a nadie porque no vale la pena. La verdad es que yo siempre le deseo lo mejor a todos los seres humanos, a todas las personas”, partió diciendo la también modelo de 49 años.

La madre de Laura De La Fuente destacó que ella únicamente se concentra en su misión. “En ser mejor cada día, en poner pasión y corazón a las cosas que me gustan. A seguir conectada con el trabajo social que me regaló mi mamá”, afirmó.