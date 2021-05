Solange Lackington demuestra que está súper enamorada de su pololo holandés: “La felicidad se transmite”

La actriz Solange Lackington está viviendo uno de los mejores momentos en su vida sentimental. La actriz apareció desde su cuenta en Instagram con un personaje que hacía meses no veíamos, se trata su pololo holandés Mark, con quien protagonizó una tierna postal.

La última vez que posteó una foto con su pareja había sido en diciembre de 2020, por lo que se desconocía cuál era el estatus de la relación. Sin embargo, la artista dejó claro que está más enamorada que nunca y dispuesta a ser feliz.

Solange Lackington le saca aplausos al amor

“Sonreír y agradecer es lo mejor. Buen sábado para ustedes”, escribió la intérprete nacional para la imagen donde abraza cariñosamente a su pololo. Sus palabras las acompañó con algunos románticos emojis y dejó abierto el derecho de comentar de sus seguidores.

Pero la foto de Solange Lackington solo tuvo cabida para mensajes positivos y llenos de admiración por el amor tan bonito que ambos demuestran. “Son hermosos”, “bellos”, “la felicidad se transmite”, “qué viva el amor”, “qué guapo es tu pololo” y “me encanta que se quieran”, fueron algunas de las reacciones para la publicación que superó los 6 mil ‘likes’.

La úiltima vez que se les había visto fue el 9 de diciembre, junto al árbol de Navidad y muy acaramelados. “Abrazo cómplice de amor. Es un regalo tenerte amor mío”, expresó la actriz en aquel entonces.

Solange junto a Mark en las navidades. Foto: Instagram @solange_lackington

Cómo conoció a su pololo Mark

En una edición del programa Sigamos de Largo, Solange Lackington conversó con los panelistas Sergio Lagos y Maly Jorquiera sobre cómo se dieron los hechos para conocer a su pololo holandés, quien además es masajista.

“Un día iba caminando por una calle muy linda, en donde están todos los hoteles y restaurantes… Yo iba pasando y dije: ‘Me interesó hacerme un masaje’”. partió contando. Fue justo cuando entró al sitio correcto y se encontró con Mark.

“Le pregunté si me podía hacer un masaje y me habló en inglés. Yo que no le pego al inglés, ahora estoy chamullando para poder entenderme con él. Me dijo que en 10 minutos, esperé los 10 minutos y me hizo un masaje. Fue un flechazo y nunca más nos separamos”, Solange Lackington.

Tras el amor a primera vista y evidentemente un buen masaje, la famosa reveló que para mantener el contacto ambos compartían a través de FaceTime. Y luego de algunos meses de encuentros virtuales, el holandés decidió visitarla en abril de 2019.

“Después nos juntamos cuando yo fui a Miami a ver a Martín (su hijo). Él estaba en Kansas, nos juntamos con todos los niños, y él también llegó a vacacionar con nosotros”, detalló Solange. Finalmente agregó que Mark se fue a vivir con ella “dejando toda su vida de Aruba”.

Solange Lackington interpreta a Rocío Verdugo y Ana Merino en Verdades Ocultas. Foto: Instagram @solange_lackington

El parecido de Solange Lackington con su mamá

A principios de mayo, la actriz vivió junto a su familia una celebración muy especial. Se trata de un nuevo aniversario de sus padres, pero no cualquiera. Según contó en una publicación, estos cumplieron 60 años de casados por lo que junto a su hermano decidieron visitarlos y festejar sus bodas de diamante.

La reunión impulsó a la actriz a compartir varias fotografías de sus padres en Instagram. Esto provocó la reacción inmediata de sus seguidores, quienes además de felicitar a sus padres por sus bodas de diamante, hicieron notar el gran parecido de Lackington con su mamá.

“Pero si son una hermosura. ¡Me encantaron! ¡Eres igual a tu madre!”, dijo una persona. “Muchas felicidades a sus papitos, que sigan siendo muy felices para siempre. Usted es igualita a su mamita”, señaló otra.