Rocío Toscano terminó su romance con el papá de sus mellizos y se regresa a Chile

La actriz Rocío Toscano celebró el Día de las Madres en compañia de sus pequeños mellizos Alma y Luca. La mujer de 27 años actualmente se encuentra en Estados Unidos, en casa de sus padres, sin embargo tiene planes de regresar a Chile.

En conversación con Las Últimas Noticias, la argentina reveló que su relación con el padre de sus hijos terminó. Desde hace un mes, su ex pareja ya se encuentra de nuevo en Chile.

Por lo tanto, la mamá primeriza está cuidando a sus bebés de tres meses sin la compañía del papá en la ciudad de Colorado. Sobre su ex pareja aseguró: “estamos separados, pero todo bien, es súper buen papá”.

Rocío Toscano afirma que ser madre de dos bebés es todo un desafío. Foto: Instagram @rociotoscanoactriz

Rocío Toscano revela que su relación llegó a su fin

Recordemos que la intérprete viajó a los Estados Unidos con su pareja para tener a los bebés allí. Su intención era tener a los mellizos cerca de sus abuelos maternos, quienes tienen tiempo viviendo en dicho país.

Sin embargo, tras la ruptura de su relación sentimental, tanto ella como él decidieron regresar a Chile pero a ciudades diferentes. Sobre el quiebre, Toscano aseguró que sus padres no estaban en acuerdo.

“Después de cinco años de relación decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago, porque él tiene otro hijo (de 9 años) y yo no quiero vivir en Santiago”, detalló en el mencionado periódico.

La ex integrante de Verdades Ocultas contó que no son sus planes radicarse en la capital. “Quiero tener mi vida entre el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo mi familia”, afirmó.

El cuidado a sus mellizos no ha sido fácil

Rocío Toscano dio detalles sobre el reto en el que se ha convertido ser mamá de dos. “No sé cómo lo hago, pero lo hago”, aseguró la actriz. “Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía”, puntualizó.

Sus mellizos de apenas tres meses pesan actualmente cuatro kilos cada uno. “Salgo a dar una vuelta a la manzana, porque más de 30 minutos con ellos encima no puedo”, detalló.

Más de 680 mil fans disfrutan de las fotos que Toscano postea de sus bebés. Foto: Instagram @rociotoscanoactriz

Sobre la hora en la que se despiertan los bebés, contó que es entre las seis y siete de la mañana. Agregó que cuando uno se despierta, el otro inmediatamente también lo hace, pues según ella tienen una conexión muy grande.

Asimismo, relató que Alma y Luca tienen una lactancia mixta, no solo los alimenta con pecho sino que también les da biberón. Sobre este tema, aseguró que ha sido de gran ayuda.“Si fuera exclusiva ahí sí que no tendría tiempo para nada”, ijo.

Y como toda mamá de recién nacidos, señala que el único momento en el que puede hacer sus cosas con calma y tranquilidad es cúando los bebés están dormidos.

Rocío Toscano mostró su cuerpo un mes despúes de dar a luz

A través de su cuenta de Instagram, Toscano mostró a sus seguidores cómo quedó su cuerpo después de tener a sus bebés el pasado 14 de febrero. “Un mes y una semana de post parto y el acné la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos”, aseguró.

“Es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver pero paciencia tengo de sobra. Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff… me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca”, detalló en la publicación que alcanzó más de 200.000 mil ‘likes’.

“Es increíble la transformación desde la fecundación, las mujeres somos lo máximo, la capacidad de crear vida, cargar tanto peso, dar a luz, amamantar, criar, amar, superarnos por y para ellos, lo damos todo, día y noche con o sin ayuda. ¿Cómo no podría amarme y respetarme más? Soy una máquina y todas las mamás lo somos”, dijo.