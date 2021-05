Ya es favorita: Daniela Nicolás y sus espectaculares ‘oufit’ en los preparativos del Miss Universo

Desde que llegó a los Estados Unidos, la representante de Chile en el Miss Universo, Daniela Nicolás, no ha parado de brillar. La modelo de 28 años no solo ha deslumbrado con su gran personalidad, sino también con maravillosos ‘oufit’, y mucha desenvoltura.

Todo esto ha hecho que la también actriz se convierta en una de las favoritas de este prestigioso certamen de belleza. Recordemos que el evento será el día 16 de mayo, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino ubicado en Hollywood, Florida.

A través de su cuenta de Instagram, en especial en las historias, Daniela Nicolás ha detallado todo lo que ha vivido previo al Miss Universo. Desde su salida de Chile hasta su estancia en la ciudad de Miami junto a las otras participantes.

No solo ha compartido con sus casi 490.000 seguidores seguidores los delattes del certamente, sino también los ensayos, sesiones de fotos e interacciones con otras candidatas.

Desde las clasificaciones más específicas, Daniela Nicolás se alza en los primeros puestos. Foto: Instagram @danielanicolas

Daniela Nicolás y sus espectaculares ‘oufit’

No cabe la menor duda que la chilena ha disfrutado en gran manera su participación en el Miss Universo. Con mucho esfuerzo y dedicación se ha convertido en una de las favoritas según medios internacionales y críticos.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, reveló que según la cuenta @pageantitandem tuvo el mejor look de llegada.

Foto: Instagram @danielanicolas

La hermosa modelo se ha vestido de una manera muy glamorosa y elegante, además de sus maravillosos atributos, sus ‘oufit’ han atinado a la perfección con su personalidad. Los diseños de Eduardo Cerda y Gabriel Zamora del Valle han sido sin duda todo un éxito.

El traje típico que usará para representar a La Pincoya

Antes de irse a los Estados Unidos decidió mostar en sus redes sociales el espectacular traje típico que usará en el concurso. A través de su cuenta de Instagram, la joven de 28 años lució su vestuario y sus fans quedaron atónitos.

La modelo personificará con su traje a La Pincoya, una criatura imaginaria marina de la mitología de Chiloé, al sur de Chile. Según la leyenda, esta criatura aparece desde las profundidades del mar y empieza a danzar en las playas mostrando a los pescadores donde será abundante o escasa la pesca.

La creación del diseñador Eduardo Cerda es de color celeste como el mar. Tiene espectaculares detalles como una corona, hombreras con símbolos marinos y plumas en la falda.

“Traje típico La Pincoya. ¡Lo que todos estaban esperando ya es real! Vamos con esta obra de arte de @eduardocerca_atelier. ¡Lo amo! ¡Espero que les encante tanto como a mí!”, escribió la actriz.

“Me encanta, espectacular Dani. Todo el éxito del mundo” le escibió la modelo Andrea Díaz, quien fue Miss Chile 2018. Los fans también le dejaron sus comentarios tales como: “Te ves preciosa, vas a ganar”, “no lo puedo creer, qué majestuosidad” y “eres estupenda y un orgullo para el país”.

Así luce la candidata al Miss Universo en representación de Chile. Foto: Instagram @danielanicolas

Los planes de Daniela Nicolás tras el concurso

Hace unas semanas, Daniela Nicolás fue entrevistada por Cristián de la Fuente en su transmisión en vivo a través de Instagram, Velvet al desayuno.

La actriz aprovechó el momento para revelar sus planes en caso de ganar o perder el certamen. En ese sentido, aseguró: “Si gano me tendría que ir a vivir a Nueva York, y si no gano, que es muy poco probable (ríe), igual me gustaría irme a vivir afuera”.

La joven de 28 años está preparada para cualquier escenario, sin embargo, dejó en claro que le gustaría mucho hacer una vida en el exterior.

Asimismo, contó que le gustaría trabajar diversos medios de comunicación importantes. “Me encantaría trabajar en un canal como TV Azteca, TV Mundo, me encantaría irme a México, Colombia, viviría feliz en Miami”, dijo.