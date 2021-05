Carolina Molina se desahoga tras 14 meses sin trabajar en Chile: “No he recibido ni un bono”

La cantante chilena Carolina Molina se descargó contra el gobierno de Chile por la falta de empleo que ha tenido durante 14 meses. A través de su cuenta de Instagram, la compositora de 39 años compartió un video en el que se desahoga sin pelos en la lengua.

La pandemia por el COVID-19 ha dejado cesante a miles de personas en todo el mundo. Las cuarentenas y todas las medidas sanitarias le han dado un ‘stop’ a trabajos que se consideran no esenciales para la población.

El mundo artístico ha sido uno de los más afectados indudablemente. Los conciertos presenciales están prohibidos y los teatros siguen cerrados, al igual que cualquier auditorio. En este sentido, muchos artistas se han reinventado para poder afrontar esta crisis.

En el caso de la ‘Rancherita’, tiene más de un año sin poder trabajar en su rubro, por lo tanto decidió lanzar un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Más de 210 mil seguidores mantiene ‘La rancherita’ en su cuenta oficial. Foto: Instagram @caromolinaoficial

Carolina Molina afirma que no ha recibido ayuda del Gobierno

La cantante nacida en Quillota asegura que si el Gobierno no le ha permitido trabajar, es su deber ayudarla económicamente.

“Cuando alguien se atribuye el derecho de prohibirle a alguien que trabaje, lo que ha hecho el Estado en cada cuarentena, tiene la obligación de ayudar ecónomicamente a esa persona”, aseguró en el video que tiene más de 13.200 reproducciones.

También agregó que el Estado le ha impedido hacer lo necesario para sostenerse por sí misma.

En el mismo sentido, se refierió a los bonos que ha dado el Gobierno en medio de la pandemia. “La pregunta es ¿por qué? si esto debía hacerse con gastos públicos se hizo con la plata de los mismos chilenos a los que se les prohibió trabajar”, enfatizó.

“Es curioso porque la constitución actual le prohibía tanto al Gobierno como el Parlamento tocar esa plata”, dijo.

La artista reveló que le ha tocado gastar sus ahorros al no recibir beneficios del Gobierno. “Una autoridad del gobierno te informa que tu trabajo no es esencial y el premio a todas estas restricciones es que puedes gastarte todos tus ahorros, caras de raja eso es lo que han sido los políticos”, cerró.

La cantante asegura que el arte es parte de la salud mental

Carolina Molina considera que el trabajo de los artistas sí es necesario en estos duros momentos que atraviesa el país, pues es parte de la salud mental.

“14 meses sin poder trabajar. No he recibido ni un solo bono y no soy la única en mi rubro sobreviviendo con los ahorros”, escribió en su publicación.

La artista se quejó de no recibir ningún tipo de ayuda del gobierno chileno. Foto: Instagram @caromolinaoficial

En el mismo orden de ideas, considera que hace falta que se le de más importancia a las artes. “Faltan protocolos para nosotros, no somos solo entretenimiento. Nuestro arte es parte de la salud mental de una sociedad y la salud mental es esencial”, aseguró.

“Cómo no van a cachar que los mismos que andan haciendo disturbios felices estarian bacilando en una fiesta”, aseguró mencionando algunos festivales que se realizan en el país y están suspendidos.

Los internautas no tardaron en opininar con respecto al tema abordado por la intérprete, y aunque varios apoyaron su postura otro grupo la refutaron. Algunos usuarios la criticaron por esperar dinero del Gobierno siendo de la “clase alta” y otros aseguraron que se ha gastado sus ahorros viajando por el mundo.

“Sorprendente claridad. Realmente eres una mujer destacada”, “ojalá Carolita todos lo vieran así”, “Tú deberías tener un cargo público”,”quieres bonos rancherita pero si tu eres pudiente o no” y “trabaja en otra cosa”, fueron algunas de las reacciones.