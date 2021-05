Alison Mandel deslumbró en Instagram con su nuevo look: “Qué linda, te pasaste”

Un cambio de imagen antes de los 40 sienta muy bien, siempre. Así lo demostró la comediante Alison Mandel, quien este jueves se apareció en redes sociales con un renovado look que sorprendió a todos sus seguidores. Y es que en el posteo de su cuenta de Instagram solo hubo piropos.

Además de cortarse un poco las puntas, la también actriz modificó el color de su cabello. Cabe destacar que no es la primera vez que se atrevía a nuevo estilo, pues hace algún tiempo, en plena pandemia, ya se había despedido de su larga cabellera.

El nuevo look de Alison Mandel

“Fui donde @carlosyeugenio y volví así. Lista para ir de vacaciones al caribe, cuando se pueda”, escribió la famosa para mostrar que ahora es una chica rubia. Alison Mandel mencionó a Carlos & Eugenio, quienes son un equipo de estilistas y especialistas en cuidado del cabello.

Tras dar a conocer su nueva imagen, los ‘likes’ comenzaron a invadir su publicación y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, incluso de algunos famosos como Chiqui Aguayo, Pamela Leiva y Begoña Basauri. “Qué hermosa”, “te pasaste”, “quedaste linda”, “devuélvete que te pasaste”, “eres una diosa” y “me encanta”, fueron algunas de las reacciones.

“Me da miedo morir de COVID”, dijo Alison Mandel

Esta fue una de las respuestas que soltó la comediante durante una dinámica de preguntas que mantuvo con sus seguidores desde las historias de Instagram. Alison Mandel mostró su postura ante las vacunas contra COVID-19, afirmando que su miedo es contraer la enfermedad.

“¿No te da miedo ponerte la vacuna y morir? Como ha pasado con algunos abuelitos”, señaló una persona, a lo que contestó “me da miedo morir de Covid”, a modo de defener el proceso de vacunación.

Esta fue la respuesta de Alison Mandel respecto a las vacunas y el COVID-19. Foto: Instagram @alisonmandel

Esta no es primera vez que la comediante se muestra a favor de las inoculaciones. En agosto del año pasado compartió una publicación en la misma plataforma indicando que había recibido muchas preguntas en torno la vacuna contra el Covid-19.

“Yo que no sé nada de ciencia, medicina ni biología solo puedo responder esto”, señaló la humorista brindando una serie de supuestos que le enviaron sus seguidores. Ante la pregunta sobre si se pondría la vacuna contra el Covid-19, contestó que “me hice a los 16 años un tatuaje en la calle por 4 lucas y no me voy a inyectar un estudio ruso científico”.

Además, en el caso de “si todo esto es un plan malvado que nació para obligarnos a poner la vacuna y así las industrias malévolas ganaran muchísimo dinero”, explicó que “igual me pondría la vacuna porque el plan ya está, ya funcionó”.

La actriz y comediante junto a su hijo Baltazar, quien cumplió un añito en marzo. Foto: Instagram @alisonmandel

El romántico mensaje de su esposo, Pedro Ruminot

Desde que comenzó la pandemia del Coronavirus, la comediante y esposo Pedro Ruminot han registrado en redes sociales cómo ha sido su experiencia en el encierro y los cuidados que tienen para evitar contagios.

Cabe recordar que Alison Mandel tuvo a su hijo Baltazar en medio de la pandemia, por lo que ha privilegiado la salud de su familia, antes que salir y flexibilizar las medidas de prevención. Eso, sumado a que como el comediante tuvo cáncer años atrás, es paciente de riesgo, por lo que debe cuidarse más.

En ese contexto, su pareja compartió una imagen junto a la actriz y le dejó un romántico mensaje: “Pasaría 10 pandemias más a tu lado desinfectando todo para no contagiarnos”.

“Te pasaste para romántico, se casaron super bien”, “Lo más romántico que he leído” y “Lindos, la mejor pareja”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.