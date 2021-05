Pamela Díaz recibió el 10% de AFP de su ex esposo Fernando Téllez tras demandarlo

La presentadora de televisión chilena, Pamela Díaz, confesó que recibió el 10% de AFP de su segundo ex esposo, el empresario Fernando Téllez. La mujer de 40 años se unió a todas aquellas que demandaron a sus parejas, reteniendo el dinero y así pagar la deudas con sus hijos.

Recientemente, en medio del programa Me late prime, transmitido por TV+, la panelista se animó a contar su caso en vivo. Detalló además que ya realizó los tres retiros correspondientes.

“Ya no me queda nada, estoy raspando la olla”, afirmó. Por lo tanto, Sergio Rojas le preguntó si había recibido el 10% de algún ex esposo, según reseña AR 13.

Pamela Díaz retuvo el 10% de AFP de Fernando Téllez

La también empresaria no tuvo pelos en la lengua para contestarle a su compañero entre risas: “Solo de uno de ellos, seré más weona”. Pamela Díaz se benefició del 10% que acumulaba el padre de su hija menor, Pascuala.

Por si fuese poco, agregó que está en proceso la demanda de su otro ex esposo, Manuel Neira. “Lo demandé primero y el otro está en trámite, que no me lo va a dejar”, dijo las mujer con más de 2,4 millones de seguidores en su cuenta oficial.

La llamada ‘Fiera’ no tuvo pieda ante sus ex maridos. Foto: Instagram @pamefieradiaz

Asimismo, la nacida en Puerto Montt asegura que los trámites de su divorcio con Téllez están a puto de concretarse. “Ya la otra semana voy a estar soltera… voy a estar soltera para siempre, me falta solo la Iglesia”, dijo.

En este sentido, Díaz sueña con volver a contraer matrimonio: “Me voy a volver a casar, es que yo creo en el amor”. Actualmente, la presentadora mantiene una relación sentimental con el periodista Jean Philippe Cretton.

Pamela Díaz le hizo una divertida broma a Pascuala

Una de las últimas publicaciones de Instagram de Pamela Díaz se trata de un divertido video. El próximo domingo se celebra el Día de las Madres y la modelo aprovechó para hacerle una broma a su hija menor.

La mujer aparece en la grabación saliendo de su auto mientras deja asomada a la pequeña. “People voy a dejar mis problemas atrás. Adiós hija”, fueron las palabras.

Mientras se va alejando, la niña desde el techo del auto se queda mirándola con asombro. Cuando ve que está casi por entrar a la casa le dice: “No mamá, no”, mientras la animadora empieza a reirse.

“Se viene el día de la madre People… Amo a mis hijos. Pero también me estresan ¿y a ustedes?”, escribió en la publicación.

Inmediatamente los internautas reaccionaron a la divertida broma que protagonizaron Pamela Díaz y su hija. El post ya alcanzó más de 37.300 ‘likes’ y 1.900 comentarios.

“Más que estresada a estas alturas ya y con 4. Ufffff necesito vacaciones sola jajaja”, “Me siento completamente identificada”, “Yo igual los amo pero pusha que estresan jajaja” y “qué malvada eres”, fueron algunas de las reacciones sus seguidores.

Recordemos que Pamela Díaz tiene tres hijos: Trinidad, Mateo y Pascuala, siendo los dos primeros frutos de su matrimonio con Manuel Neira y la última la tuvo junto al empresario Fernando Téllez.

La chilena confesó que pensó abortar durante su primer embarazo

Hace un par de meses, la animadora participó en el programa programa De tú a tú, con Martín Cárcamo. En esa oportunidad, confesó que durante su primer embarazo pensó en abortar.

La animadora se refirió al hecho, luego que le preguntaran por el momento en que se enteró de su condición. “Cuando yo me separo. Cuando yo me separo de él porque me vine a Santiago. Nos peleamos y me vine a Santiago“, dijo, explicando que anteriormente había enfrentado varias rupturas con su ex esposo Manuel Neira.

“Lo pasé pésimo, yo no quería tener hijos. Dije ‘me cagué la vida’, y después nos teníamos que ir a Cali”, aseguró.

“Yo en un momento dije ‘¿si aborto?’, pero no sabía cómo abortar, a dónde tengo que ir, a quién le digo, soy mal mirada”, comentó sobre los pensamientos que se apoderaron de su cabeza.

También agregó que nunca lo consultó con su ex marido. “En general mis decisiones eran como mías no más. Él como que aceptaba o entendía y estaba metido también en el tema de que era el futbolista de moda, entonces lo único que quería era trabajar y ganar plata“, remarcó.