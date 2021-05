Así es el parecido de Daniela Aránguiz y su hija Agustina

Pese a que el matrimonio de Daniela Aránguiz y el futbolista Jorge “Mago” Valdivia ha tenido sus delicados altibajos, la modelo se siente muy orgullosa de sus hijos. Y recientemente en sus redes sociales presumió a su hija mayor, Agustina, quien además guarda un impresionante parecido a su madre.

Desde sus historias de Instagram, a modo de recuerdo, la ex Mekano compartió una imagen bikini donde resalta la figura que tenía hace unos 12 años. Aún no se había convertido en mamá, pero sí aclaró que para ese entonces ya estaba embarazada de Agustina.

¿Se parece a su madre? Así luce la hija de Daniela Aránguiz

“Y pensar que estaba embarazada…”, escribió la ex chica reality en su primera historia. En la imagen se le aprecia con un bikini color naranja y una atractiva figura en lo que parecía una sesión fotográfica.

Foto: Instagram @danyaranguizf

Daniela Aránguiz conectó la foto con un segundo posteo. “…De esta belleza!”, dijo para el posteo donde aparece Agustina, una niña preciosa de ojos claros y que muestra un gran parecido a la modelo.

Así es Agustina, la hija de la modelo Daniela Aránguiz. Foto: Instagram @danyaranguizf

Cabe destacar que la famosa no suele publicar muchas imágenes de sus hijos en redes sociales, ya que comúnmente se enfoca en ella misma e incluso en su talento para cocinar, dejando a sus hijos en un espacio más privado. La última publicación que había compartido con Agustina y Jorge fue en noviembre del año pasado y se trataba de un #TBT.

“Sin duda esta es la foto q mas me gusta, improvisada y llena de emociones, en ese momento supe que significa la palabra AMOR”, expresó Daniela Aránguiz para aquella imagen donde abraza a sus pequeños. Jorgito, su segundo hijo, apenas estaba de meses.

Su prioridad siempre van a ser los hijos

Así lo afirmó la modelo durante una conversación online que compartió con fotógrafo Jordi Castell. Cabe recordar que Daniela regresó el año pasado a Chile con el objetivo de mantener a sus hijos a salvo de la pandemia. Asimismo, señaló que su amor como madre no tiene comparación con la pareja.

“Mi amor de pareja existe, pero si me lo vas a comparar con el amor que siento por mis hijos, el amor de mamá, yo dejo todo por el amor de mamá, o sea soy más mamá que mujer”, se sinceró Daniela Aránguiz.

Aseguró que no critica ni juzga a otras madres que son “más esposas o son más pro familia en ese sentido”. “Pero para mí lo más importante y si me hacen elegir entre Jorge y mis hijos, o entre mi mamá y mis hijos, siempre van a ser mis hijos primero. Es un amor que yo no lo podría comparar con nada”, expresó Aránguiz.

Acotó que si en algún momento su relación corre peligro o desafortunadamente sufre una ruptura por el tema de sus hijos “yo soy bien hembra para mis cosas y será así”.

En la misma entrevista con Jordi Castell, Daniela Aránguiz habló de su matrimonio con el “Mago” Valdivia, apuntando que “han perdonado lo imperdonable”.

“Ya a mi edad, a mis 35 años, soy una mujer, ya no soy pendeja. Y tomo mis decisiones y me tengo que hacer cargo. Si mi decisión es proteger a mis hijos, para mí eso es lo primero”, enfatizó la modelo.