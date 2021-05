Daniel Fuenzalida cuenta por qué ‘Me late prime’ gusta a la gente: “Se ríen con nosotros”

El locutor y presentador de televisión Daniel Fuenzalida habló sobre el éxito del programa que conduce en TV+, Me late prime. Dicha producción se dedica a las noticias del mundo del espectáculo chileno y entrevistas a personalidades.

Por su parte, Fuenzalida asegura que esta producción dedicada a la farandúla ha gustado mucho y reveló la razón.

“En la TV uno se tiene que reinventar, siempre ir escuchando a los televidentes y cómo se van sumando las nuevas audiencias. Esa es una de las maneras de mantenerse”, dijo en entrevista con el periódico Las Últimas Noticias.

Más de 307 mil seguidores acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @exhuevo

También agregó que cuando en las calles le reconocen y saludan, pide la opinión de las personas.”Cuando me saludan en la calle yo no me quedo solo con eso, sino que les pregunto por qué nos ve, qué le gusta, qué no le gusta. Ese ‘feedback’ siempre lo voy utilizando para el programa”, afirmó.

El profesional de 44 años asegura que para permanecer en el medio debes conocer tu audiencia. “Cuando piensas que tu pega de animador va a ser eterna, ahí estás mal, porque hay todo un mundo afuera”, puntualizó.

Daniel Fuenzalida dice que el humor hace de Me late un programa distinto

El presentador asegura que uno de los aspectos que ha hecho del programa de farándula Me late Prime uno de los favoritos es el humor. Actualmente el país y el mundo entero está atravesando tiempos duros y la gente quiere relajarse.

“Siempre nos reímos de nosotros mismos, somos livianitos. Nos tomamos esto como lo merece el país”, relató el ex huevo.

Foto: Instagram @exhuevo

“Si estamos pasando por momentos difíciles, no nos vamos a poner graves con un tema de farándula. La idea es alivianarle la carga a la gente por todo lo que ha pasado”, confesó.

Asimismo, Daniel Fuenzalida reveló que el objetivo de esta producción no es hablar temas profundos sino que el televidente se relaje. “No estamos para desarrollar temas tan importantes, sino para alivianar la salud mental. La gente se ríe mucho con nosotros y es casi parte de una terapia”, cerró.

El presentador mostró el rincón favorito de su mamá fallecida por COVID-19

Hace un par de semanas atrás, Fuenzalida compartió una emotiva fotografía recordando a su mamá, quién falleció hace poco. María Teresa Ferdinand perdió la batalla contra el COVID-19 y su familia la recuerda con mucho amor.

El comunicador de 44 años, con más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, decidió revelar a sus fans el lugar preferido de su mamá en casa.

Se trata de un acogedor rincón, con un sillón y un par de veladores. A la imagen se le suma un portarretrato de María Teresa, junto a un “te amo” de su hijo.

“Ya son 2 meses mamá, este es tu lugar y no estás, no estás físicamente pero estas más presente que nunca con todos nosotros, te amo mamá siempre vivirás en mí”, escribió el también locutor.

“Claro que está. Te cuida y te acompaña siempre”, “te mando mucho amor, luz y paz”, “Solo quienes hemos perdido a la mamá sabemos el inmenso dolor que sientes!! Un abrazo lleno de cariño”, y “Esta ahí solo cierra tus ojos y la sentirás. Su aroma pasar por tu nariz”, fueron algunos de los mensajes en la imagen que ya tiene más de 18.600 ‘likes’.