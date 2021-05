La respuesta de José Antonio Neme a Tonka Tomicic tras invitarlo a tomar un café

Tonka Tomicic es una de esas animadoras con mucha personalidad, sin temor a las redes sociales, pero siempre a la altura de cualquier comentario o malentendido. Recientemente hizo uso de Twitter para invitar un café a José Antonio Neme, quien había dejado una curiosa anécdota.

El conductor de Mucho Gusto confesó el lunes, en pleno matinal de Mega, que conocía personalmente a Tonka. Además, el presentador le preguntó a sus compañeras Diana Bolocco y Michell Adams cómo era, descolocándolas en el momento.

La invitación de Tonka Tomicic a José Antonio Neme

Tras lo ocurrido, la presentadora tuvo la iniciativa de citar el tuit de un medio informativo que detallaba las anecdóticas palabras de su colega. Desde su cuenta en Twitter decidió invitarle a un café para finalmente conocerse en persona.

“¿Cuándo un café? Yo invito”, escribó la ex modelo. En medio de los ‘likes’ y ‘RT’ apareció José Antonio Neme, quien dejó una respuesta inesperada, pero simpática.

“No mueras nunca @TonkaTP, nada sería lo mismo sin ti”, expresó el conductor de Mucho Gusto. Hasta el momento se desconoce si efectivamente compartieron el café, pero las reacciones de los usuarios sí no dieron a esperar.

No mueras nunca @TonkaTP nada sería lo mismo sin ti..❤️ https://t.co/30Sh0ZKj1m — Jose Antonio Neme (@jananeme) May 4, 2021

“Increíble la reacción de tu compañera, quedó como hablarán de alguien vetada!!! A seguir así”, “qué bueno, son amigos”, “buena, el que puede, puede”, “tremenda invitación, la suerte tuya Neme” y “yo también quisiera un café con Tonka Tomicic”, fueron algunos de los mensajes que se aprecian.

Tonka Tomicic en el Día Internacional de la Mujer. Foto: Instagram @tonkatomicicpetric

Cómo la describieron Michell Adams y Diana Bolocco

Por supuesto que las dos colegas de José Antonio Neme no podía quedarse calladas en el matinal ante la pregunta del animador, pero tuvieron mucha personalidad para responder, y sobre todo con sinceridad.

Michell Adams afirmó que Tonka Tomicic “era simpática y muy buena compañera”. Por su parte Diana Bolocco indicó que no eran amigas, pero desmintió que hubiese algún tipo de “mala onda”.

Más de 1,3 millones de seguidores mantiene la animadora en su cuenta oficial. Foto: Instagram @tonkatomicicpetric

Vasco Moulian habló sobre Tonka Tomicic

El actor analizó el actual momento del rostro de Canal 13, quien ha sido cuestionada en diversos medios debido a su rol en pantalla, especialmente tras el estallido social de octubre del 2019.

Durante su participación en el programa Zona de Estrellas, Vasco Moulian comentó que “Tonka Tomcic es una marca. Una marca que gracias a Canal 13, a Canal 7 antes, se construyó”. “Esa marca, si no estuviésemos en pandemia, yo la tomaría y le diría ‘¿vamos a hacer eventos a todas las empresas?’. Todo eso que ella hace solita y que no le llega ni uno al canal”, explicó, calificando como “un error del canal construir una marca y no cobrar de esos eventos”.

“Yo sé que esto es lo más antipopular del mundo con respecto a los rostros, que me están odiando en este momento, pero no importa, así es la cosa y así es lo que yo haría“, continuó diciendo.

En medio de su análisis, el actor profundizó en la preparación de la animadora. “Con respecto al matinal yo creo que Tonka debió haber estudiado o haber dado la sensación de haber estudiado, por último -si no quieres estudiar-, algo importante. Debiste haber estudiado periodismo, historia, estudiado algo para poderte meterte en la conversación”, dijo.

En ese momento, realizó una comparación entre la animadora y la conocida actriz Pancha Merino. “Después del torniquete, después del ‘esto no va a prender’, después del estallido social hay que saber, hay que leer el diario”, señaló, asegurando que “la sensación que me da cuando veo a Tonka es que no sabe los temas, le cuesta engancharse con los temas, es como una versión más linda de la Pancha Merino no más”.