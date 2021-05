La divertida broma previa al Día de las Madres de Pamela Díaz junto a su hija: “‘Pascu’ es una futura actriz”

La presentadora de televisión chilena, Pamela Díaz, se caracteriza por ser muy activa en sus redes sociales y de vez en cuando ponerle humor a sus contenidos. Más de 2 millones 400 mil seguidores tiene en su cuenta de Instagram.

Su última publicación en dicha plataforma fue cómico video junto a su hija menor, Pascuala. El próximo domingo se celebra el Día de las Madres, y la modelo aprovechó para hacerle una broma a su pequeña.

Pamela Díaz es actual pareja del también animador Jean Philippe Cretton. Foto: Instagram @pamefieradiaz

Pamela Díaz y su divertido video

La también empresaria de 40 años aparece en la grabación saliendo de su auto mientras deja asomada a la pequeña Pascuala. “People voy a dejar mis problemas atrás. Adiós hija”, fueron las palabras de Díaz.

Mientras se va alejando, la niña desde el techo del auto se queda mirándola con asombro. Cuando ve que está casi por entrar a la casa le dice: “No mamá, no”, mientras la animadora empieza a reirse.

“Se viene el día de la madre People… Amo a mis hijos. Pero también me estresan ¿y a ustedes?”, dijo la nacida en Puerto Montt al pie de la publicación.

Inmediatamente los internautas reaccionaron a la divertida broma que protagonizaron Pamela Díaz y su hija. El post ya alcanzó más de 33.600 ‘likes’ y 1.700 comentarios.

“Más que estresada a estas alturas ya y con 4. Ufffff necesito vacaciones sola jajaja”, “Me siento completamente identificada”, “Yo igual los amo pero pusha que estresan jajaja” y “qué malvada eres”, fueron algunas de las reacciones sus seguidores.

Recordemos que Pamela Díaz tiene tres hijos: Trinidad, Mateo y Pascuala, siendo los dos primeros frutos de su matrimonio con Manuel Neira y la última la tuvo junto al empresario Fernando Téllez.

La artista habla sin filtro del “minuto feliz” de sus colegas en 2004

Hace unas semanas atrás, Pamela Díaz se mostró sin pelos en la lengua en el programa de Me Late, transmitido por TV+. La artista decidió contar una insólita anécdota del elenco que protagonizó la teleserie Hippie, emitida en 2004 por Canal 13.

De acuerdo a La Fiera, los actores y actriz que interpretaron aquella historia tenían un curioso hábito desde los camarines. Sus compañeros del espacio se mostraron sorprendidos ante el bombazo que estaba contando.

Más de 2,4 millones de seguidores mantiene la animadora en su cuenta oficial. Foto: Instagram @pamefieradiaz

“Yo me acuerdo de cuando estaban estos actores y otros, cuando hacían Hippie, y desfilaban y los chiquillos hacían el ‘minuto feliz’ en el camarín”, comenzó relatando.

¿Pero qué es el “minuto feliz”? Pamela Díaz lo explicó así: “Pasaban una o dos chiquillas (al camarín) que ellos elegían del lugar, ella iba y se besaba y se toqueteaba y después se iba”.

“Bueno y le decían ‘minuto feliz’. Y las chiquillas decían, ‘sí, queremos el minuto feliz’ y ellos cagados de la risa”, dijo la presentadora. “Eran varios actores y varios modelos”, agregó sin dar nombres de los protagonistas de tal hábito.

Asimismo contó que “yo salí una vez del camarín porque me sacaron, me tocaba desfilar y después yo no podía entrar al camarín”.

Pese a no ofrecer los nombres, sus compañeros de Me Late, Andrés Caniulef y Segio Rojas, mencionaron algunos integrantes de aquel elenco: Gonzalo Valenzuela, Zabaleta (Jorge), Diego Muñoz y Pablo Díaz estuvieron en el listado.

Incluso hubo diferencias entre qué era lo que realmente significaba el ‘minuto feliz’. Pero la teoría de los besos y toqueteos era la que mejor encajaba para el peculiar nombre de la práctica impúdica.