Américo reflexiona sobre la pandemia: “Todo ha sido tan sorpresivo y desconocido”

El cantante nacional Domingo Johnny Vega Urzúa, mejor conocido como Américo, fue entrevistado por la emisora Radio Punto 7. El artista de 43 años próximamente estrenará el programa sabatino Volver a vernos, de TV+.

El intérprete de Júrame ofreció detalles de este nuevo proyecto televisivo. “Será un encuentro a través de la televisión, donde conversaremos con artistas sobre la vida, historias, experiencias, influencias e inspiraciones, siempre unidos por la música”, aseguró.

Además de cantante, el artista muestra posturas muy reflexivas. Foto: Instagram @americooficial

También agregó que en el programa cantarán “todos un poquito”. El objetivo de esta nueva producción de la pantalla chica es disfrutar de los invitados de una forma muy espóntanea y sencilla.

Del mismo modo, el Américo mencionó algunos de los invitados que tendrá en su programa. “Tendremos a Daniel Muñoz, Manuel García, Augusto Schuster, Flor de Rap y así. Son doce capítulos con artistas distintos, muy transversales”, según cita el portal Página 7.

Aunque el estreno de Volver a vernos estaba pautado para el sábado 1 de mayo, fue postergado para el sábado 15. Por su parte, en conmemoración del Día de la Madre, el nacido en Arica ofrecerá un show gratis y será televisado por TV+ a partir de las 22:00 horas.

“Vamos a hacer un concierto para todas las madres con un repertorio especial para ellas, con mucho cariño”, puntualizó el cantante con más de 428 mil fans en su cuenta de Instagram.

La reflexión de Américo sobre la pandemia

El artista chileno aprovechó la oportunidad para referirse al tema de la pandemia por el COVID-19 que ha azotado a todo el mundo, también contó cómo ha pasado estos duros días para todos.

“Nadie ha quedado ajeno a esto, que fue tan sorpresivo y desconocido. Hemos perdido algo tan importante para el ser humano como lo es la paz, libertad y tranquilidad y sobre todo la predictibilidad”, dijo.

Asimismo, aseguró que gracias a su profesión y todo lo que ha logrado en años es que se ha podido sustentar ecónomicamente, y también le ha tocado reinventarse con nuevos proyectos. “Por suerte y por haber hecho un trabajo de años es que en este tiempo me he podido sostener y también ir haciendo otros proyectos”, aseveró Américo.

Más de 428 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial. Foto: Instagram @americooficial

También contó la forma cómo ha sobrellevado las cuarentenas. “He cocinado, ayudado aquí en la casa con los hijos, que es una gran tarea. Si bien es cierto los disfruto, es un trabajo tremendamente agotador”, comentó.

Agregó entre risas que tanto a él como su familia han tenido que armarse de paciencia para soportar tantos días de encierro.

El cantante regresará a los escenarios cantando en la calle

Américo sueña con regresar a la normalidad y con mucha sencillez a cantar junto a sus fans. “La verdad es que me lo imagino muy sencillo. Yo me lo prometí, voy a salir a cantar a la calle y lo digo abiertamente para que no me roben la idea”, puntualizó.

En ese sentido, recordó que así fueron sus inicios como cantante, en la calle junto a su padre. “Esto es volver a reiniciarse en todo y como mucha gente sabe, mis inicios musicales fueron precisamente en la calle, cantando con mi papá en alguna plaza, fiesta religiosa o mercado, donde vendíamos nuestros casetes”, recordó.

Según Américo, cuando la pandemia se termine y regrese a los escenarios lo hará de esta manera pues para él significa empezar de nuevo. Para él, rodearse de las personas, ofrecerles alegría y entretención es lo más importante. Y cuando sea posible, será lo primero que hará.