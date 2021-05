Javiera Acevedo luce su embarazo a pocos días de dar a luz: “Me da susto, pero es rico, es nuevo”

Javiera Acevedo está preparándose para la llegada de su primogénito. A tan solo días para el nacimiento del pequeño Kai, la mujer de 36 años se siente muy ansiosa por finalmente conocer a su bebé.

La actriz nacida en Santiago confesó que su primer hijo llega en un momento muy pertinente y especial en su vida. También asegura que ser mamá “era algo que tenía que tocarle”.

Acevedo fue entrevistada por el periódico nacional Las Últimas Noticias. Allí ofreció detalles de su embarazo y de cómo se siente a 10 días antes de la llegada del bebé. Asimismo, a través de su cuenta en Instagram publicó una tierna imagen luciendo su pancita.

Javiera Acevedo confiesa: “Mi vida ahora depende de mi hijo”

La vida de la intérprete ha cambiado por completo desde que supo que se convertiría en madre. Sus priodidades han cambiado y también su perspectiva sobre todo. Acevedo está ansiosa tener entre sus brazos a su pequeño Kai.

“A veces me da un poco de susto, pero es rico porque es tan novedoso. Una va perdiendo la capacidad para sorprenderse y ahora todo es nuevo”, confesó.

La famosa mantiene 670 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @rubiayguachaca

También agregó que ser mamá tenía que tocarle algún día. “A veces una está como aburrida de la vida, como que siempre todo es lo mismo. Esto es algo que tenía que tocarme. Aún no puedo creer que estoy embarazada”.

Asimismo, asegura que para ella es una bendición traer al mundo a su hijo a estas alturas de su vida, pues logró su independiencia. “Eso me hace estar satisfecha con todo lo que viví y no me hace extrañar nada para atrás. Yo, a los 36 años, ya sentía ganas de ser mamá porque había hecho todo”, aseguró.

En el mismo orden de ideas, agregó que su vida girará en torno a su bebé de ahora en adelante. “Llega un momento en el que ya no le encuentras la gracia a salir. Claro es rico distraerse y tener todo el tiempo del mundo. De ahora en adelante mi vida depende de mi hijo, pero creo que nada me puede llamar más la atención que poder tener esa dependencia máxima con otro ser humano”, puntualizó.

Sobre el papá de su bebé…

Por otro lado, Javiera Acevedo decidió conversar abiertamente sobre el papá de su hijo. A pesar de ya no tener una relación sentimental con él, tienen buena comunicación.

También confesó que “es un papá tremendamente preocupado. Ha estado conmigo en todo y no se le ha ido ningún detalle. Estoy segura que será un tremendo papá”.

“Una persona puede ser el papá perfecto para tu hijo y no necesariamente esa la pareja correcta para ti. Muchos hijos nacen en matrimonios donde los padres no se llevan bien, donde hay peleas y discusiones, donde las madres se sienten súper solas en todo su embarazo. Eso pasa mucho”, agregó.

Por su parte, también se refirió sobre la familia del papá de su bebé: “Han estado atentos desde el minuto uno”.

También dijo que los regalos, las visitas y las llamadas no le han faltado. “Me han visitado sus hermanas, sus tías han enviado regalitos, ha escrito su papá, y ha llamado su mamá. No tengo ningún pero que decir”, confesó.

Javiera se siente agradecida por el padre de su primogénito.”Todos mis agradecimientos al universo por haberle dado a mi hijo el papá que tiene. Estoy segura que se va a enamorar de su guagua cuando nazca”, aseguró.

Desde las redes sociales no pierde detalles de su embarazo con los fans. Foto: Instagram @rubiayguachaca

Así luce Javiera Acevedo a sus 38 semanas de embarazo

La actriz tiene en su cuenta de Instagram más de 670.000 seguidores. A través de dicha red social, compartió una imagen a pocos días de traer al mundo a Kai.

Vestida de blanco, exhibiendo orgullosamente su barriguita y con una mirada profunda y esperanzadora luce la actriz chilena en la postal que casi alcanza los 40.000 likes.