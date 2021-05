Ignacio Franzani muestra lo grande que está su hija y hasta lo imita

El presentador de televisión y locutor Ignacio Franzani llenó de ternura a sus seguidores de Instagram con una fotografía de su hija. El periodista de 41 años mostró cómo ha crecido su primogénita y lo hermosa que está.

Desde que Franzani y su pareja, la estilista Roma Carvajal, se enteraron que serían padres su vida ha cambiado por completo. “Vamos a ser papis y estamos vueltos locos”, dijo el periodista cuando confirmó la gran noticia a sus seguidores.

El locutor junto a su pequeña cuando estaba recién nacida. Foto: Instagram @ifranzani

Pese a que el nacido en Ñuñoa es muy reservado con su vida privada, cada vez que hace alguna publicación de su hija sus seguidores quedan encantados.

Ignacio Franzani muestra a su hija y sus seguidores se enamoran

Recientemente a través de su Instagram, el locutor mostró a su princesa y se nota que seguirá sus pasos periodísticos. En la fotografía, la niña de dos años luce muy grande y linda y sus seguidores quedaron impresionados.

En la imagen, la niña aparece sentada frente a un micrófono de radio y llevando puestos unos audífonos como si estuviera a punto de empezar su propio programa de radio.

“Ella vive en una radio y recién lo va descubriendo. Noticias, canciones, pañales y peluches. Cada día una nueva aventura”, escibió Franzani en la publicación que ya alcanzó más de 3.200 ‘likes’.

También aprovechó para enviar un mensaje a los padres en tiempos de aislamiento social. “Con pandemia, encierro, fase 1, contra viento y marea. Un aguante a todos los papás y mamás que ponen el hombro en estos tiempos locos. Vamos”, cerró.

Por su parte, la mamá de la nena comentó el posteo. “Mi porotita!!! casi se me sale el corazón de verla”, aseguró. Muchos de los fans aseguran que la bebé es idéntica a su progenitora.

El periodista chileno reveló en entrevista con Wiken, el programa de radio que conduce en radio Universo, que su cabina es la pieza de su hija. También asegura que hacer radio en medio de la pandemia ha sido de gran ayuda.

“Yo estoy encerrado solo en una pieza, pero me siento súper acompañado porque la gente siempre me está escribiendo. Si no estuviera haciendo radio en medio de la pandemia, yo creo que mi salud mental se hubiera visto súper deteriorada”, aseguró.

El periodista descubrió que su identidad fue suplantada durante siete años

En agosto del año pasado, Ignacio Franzani descubrió algo que lo dejó lleno de rabia e impotencia. Resulta que un argentino suplantó su identidad por al menos siete años.

Mediante el programa Maestros del Engaño transmitido a través de TVN el comunicador pudo enterarse. El hombre se llama Claudio Costilla, es profesor y vive en la ciudad de Córdoba y durante años usaba su nombre y fotos para engañar a mujeres.

Más de 125 mil seguidores mantiene el comunicador en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ifranzani

Al ser descubierto, el hombre aseguró que no era su intención. “Esto lo empecé como un chiste y bueno, quedó. Yo tengo señora, hijos, ahora tengo un trabajo estable. Mi intención no era esta…”Solo quería charlar, conocer gente, pensé que no iba a llegar a tanto”, dijo.

Sin embargo, el locutor chileno se sintió sumamente molesto e indignado ocn esta situación. “Me da mucha rabia que diga que todo esto parte como un juego. ¿Cómo va a ser un chiste suplantar la identidad de otra persona? Y perpetuar un chiste durante 7 años”, contó.

También aseguró que el estafador no midió las consecuentas de suplantar si dentidad. “Él no entiende el problema en el que está metido, ni el daño que ha generado. Es muy violento por que el sabe que está cometiendo un error muy profundo”, aseveró.