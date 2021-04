Paty Maldonado opinó sobre la serie de Luis Miguel: “Encontré que es muy mala”

Paty Maldonado prácticamente se declaró ‘hater’ de la teleserie de Netflix que narra la historia del cantante Luis Miguel. En una nueva emisión de Las Indomables, programa que transmite en YouTube junto a Catalina Pulido, la animadora afirmó que “es muy mala”.

Cabe destacar que la veterana periodista conoció y entrevistó a Luis Miguel cuando visitó Chile en 1982. En aquel entonces, Maldonado conducía Pare, Mire y Escuche, en TVN, mientras que el intérprete todavía era apenas un niño de 12 años y ya había iniciado una carrera manejada por su padre.

Paty Maldonado afirmó que la serie de Luis Miguel “es muy mala”

En la conversación con Cata Pulido, la presentadora no tuvo pelos en la lengua para referirse a la teleserie que inició en abril de 2018 y que recientemente estrenó una segunda temporada.

Todo comenzó cuando Cata Pulido comenzó a hablar de un documental sobre la vida de Sergio Mendes, que ofrece HBO. “Te lo recomiendo para que lo veas, no sé si está en Netflix, a lo mejor en Amazon. Espectacular, es tan entretenido, dura un poco más de una hora”, dijo.

La candidata a concejal reiteró que bailó y se entretuvo como nunca. “Tan didáctico, tan bueno, por Dios qué buen músico. Además que la vida de él es muy bonita. Te va a encantar, tú que eres de música te va a encantar”.

Fue entonces cuando Paty Maldonado tomó la palabra y se volcó contra la serie del cantante mexicano. “Me encantan este tipo de documentales, entretenidos (sobre Sergio Mendes), que no fue lo que me pasó con el de la vida de este cabro Luis Miguel. Encontré que es muy mala, muy malo el documental”.

“Está mal hecho, mucha violencia, mucha droga, coca, mujeres, peleas, gritos”, enfatizó la famosa con más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

También criticó a Diego Boneta

Paty Maldonado no restó palabras para el actor mexicano Diego Boneta, quien da vida a Luis Miguel en la teleserie de Netflix. “Se parece más a Yerko Puchento que a Luis Miguel, el cabro está haciendo la cuestión, esa es la realidad”.

Cata Pulido intervino para preguntar: “¿Por el maquillaje dices tú”, entre risas. Y volvió a referirse al documental de Sergio Mendes. “No, acá todo lo contrario, muestran un músico que no tiene por qué caer en las drogas ni en los excesos. Todo lo contrario, un músico que es absolutamente disciplinado”.

Diego Boneta, actro que interpreta a Luis Miguel en la teleserie. Foto: Instagram @luismiguellaserie

Paty Maldonado afirma que la infancia de Luis Miguel fue “de mierda”

Seguidamente volvieron a tocar el tema sobre la serie de Luis Miguel, pero esta vez refiriéndose a la vida real del cantante, quien se le reconoce como El Sol de México y a quien Paty Maldonado conoció desde niño junto al padre.

“Cuando tú dices ‘qué excelente músico, pero…’, ‘qué excelente compositor, pero cayó…’, es porque, más que la fama, es algo que trae. En el caso de Luis Miguel, qué infancia más de mierda la de ese cabro, que infancia más de mierda la de ese niño”, expresó.

“Con un hombre que era torturador. Torturaba a la madre, torturaba al hermano menor, le sacaba la cresta a él, no lo dejaba hablar, era un acomplejado, mal artista”, agregó.

Cata Pulido, entregada a la conversación, complementó las palabras de Maldonado afirmando que Luis Miguel estaba “obligado a tener prostitutas y a drogarse”. Sobre el padre del cantante soltó: “Por Dios, qué hombre más nefasto. Yo hubiese sido mamá de Luis Miguel y estoy, bueno, fallecida, y luego me encuentro con mi ex marido arriba, donde esté, te juro que no lo dejaría en paz”.