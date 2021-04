Fernanda Ramírez se reinventa en plena pandemia: Dará clases en Google Meet

La actriz chilena Fernanda Ramírez decidió reinventarse en medio de la pandemia por el Covid-19. La artista de 30 años decidió usar su experiencia profesional para enseñarle a otros cómo realizar un casting para publicidad.

La crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente ha afectado en gran manera el mundo del espectáculo. No hay conciertos, teatro, ni ninguna actividad artística, pues los aforos no están permitidos.

Más de 530 mil seguidores maneja la artista en su cuenta oficial. Foto: Instagram @lafernaramirez

Por lo tanto, los artistas han tenido la tarea de reinventarse para poder seguir generando ingresos. Despúes de todo, el mundo no se puede detener mientras nos cuidamos en casa.

Fernanda Ramírez dará clases para casting de publicidad

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete anunció la clase que dará a través de la plataforma Google Meet. También invitó a todos sus seguidores mayores de edad a participar.

“Me motive a hacer esto porque trabajo como directora de casting para publicidad (piérdete una, soy atroz 😂) y hay muchísimas cosas que podrían hacerme la pega más fácil a mí y darle mayores posibilidades a quienes quieran hacer publicidad de poder quedar seleccinados”, inició contando.

También detalló qué enseñará en su clase online. “Será solo una clase de dos horas para enseñarles cómo presentar un buen casting, desde que te llega la invitación a la audición hasta que terminas. Cuáles son los errores típicos, qué hacer y qué no, cómo hacer buenas fotos y videos sin una gran producción, etc”.

Asimismo, acotó que a medida que avance la clase responderá todas las preguntas que vayan surgiendo en los asistentes. Por otra parte, dijo que estará dirigido a personas con o sin experiencia en el área, pero solo mayores de edad, pues se tocarán temas no aptos para niños.

Foto: Instagram @lafernaramirez

Sin embargo, no descartó que más adelante pueda realizar una clase dirigida a menores. “OJO, esta clase está orientada solo a los castings para publicidad, no cine ni TV. Hablaremos de las diferencias en todo caso.

Esta clase NO es una clase de actuación. Pero hablaremos de actuar”, acotó.

Inmediatamente, muchos usuarios aplaudieron la iniciativa de la actriz. Otros más jóvenes le piden que haga pronto uno especial para ellos.

Por su parte, la cuenta del grupo musical Yorka, comentó:”Qué bacan Feña, me encanta que te tomes el tiempo para estas cosas. Sos grande”, mientras que el actor Simón Pesutic le dijo: “Lo máximo”.

Su trayectoria artística

La carrera actoral de Fernanda Ramírez comenzó en 2013 cuando participó en la telenovela policial Vuelve Temprano, transmitida por TVN. Despúes comenzó a ser parte del canal Mega.

En dicho casa televisiva participó en teleseries como Pituta sin Lucas, Perdona nuestros pecados , Papá a la deriva y Juegos de Poder. Y actualmente le da vida a Maira Sánchez en la teleserie Demente.

La actriz celebró hace poco sus 30 años

La actriz Fernanda Ramírez celebró el 28 de marzo sus 30 años, en medio de la cuarentena, por lo que compartió con sus seguidores la pequeña celebración que tuvo, así como una foto luciendo al natural y muy bella.

“30 años ¿Qué me decí?”, escribió la actriz junto a la imagen sin maquillaje y con su pelo rizado, la cual se llenó de felicitaciones y comentarios positivos por parte de colegas y seguidores.

Algunos seguidores enfatizaron en la poca edad que aparenta Ramírez, otros recalcaron lo bien que luce al natural. “La genética te tiene wena onda”, “Una beibi hermosa, encendida de mente y corazón”, “Feliz cumpleaños corazón… se te admira” y “Hermosa como siempre”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.