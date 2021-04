Nidyan Fabregat reaparece con el cabello rubio y la critican: “Me gustaba más tu pelo negro”

Nidyan Fabregat es muy recordada en la farándula chilena, aunque una de sus últimas apariciones fue en la Gala del Festival de Viña del Mar, en 2018. La ex chica reality volvió a ser noticia, luego de practicaerse un drástico cambio de look, modificando su color en el cabello.

La actriz y cantante de origen español compartió el registro en su cuenta oficial de Instagram, donde además acumula más de 120 mil seguidores. Desde las historias, la ex figura televisiva quiso demostrar que es una mujer que no teme a los cambios, pero para algunos usuarios se le fue la mano.

Nidyan Fabregat ahora es rubia

La también modelo se dejó de ver espalda en la imagen, logrando que el lente de la cámara captara su ahora larga cabellera rubia. Sin duda es un look muy distinto al que utilizaba en sus tiempos de celebridad en Chile, alcanzando una cúspide de fama en el país.

Para algunos usuarios no debió renunciar a su cabello negro por los tonos claros, incluso algunos se atrevieron a criticarla y ella no se quedó callada. “Me gustaba más tu pelo negro y tu otra nariz… Te veías más exótica. Hoy no te ves mal, pero una más igual a todas las rubias”, le escribió la seguidora.

Por esta foto criticaron a Nidyan Fabregat. Foto: Instagram @nidyanfabregatoficial

Tal parece que a Nidyan Fabregat no le gustó para nada la opinión de la internauta y le replicó de inmediato “Pero es lo que te gustaba a ti, a mi me gusta así. Entonces qué hacemos. De todas maneras no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo”, expresó.

“Creo que mientras seamos felices, todo está bien. Por ejemplo, yo soy intensamente feliz, espero que tú también y también te aceptes como eres, saludos nena”, agregó seguidamente la artista de 37 años.

Cabe destacar que la última publicación de Nidyan Fabregat en su perfil de Instagram fue el 14 de marzo, donde lució atractiva y dejando ver su cabellera rubia.

Durante su trayectoria en la televisión nacional chilena, la ex chica reality participó una temporada en el shot Pelotón, donde se desenvolvió positivamente gracias a su personalidad. Más adelante integró el elenco de Modern Family en su versión chilena. Allí dio vida a Sara, rol que fue protagonizado por Sofía Vergara en el formato original.

No es primera vez que la critican

En 2018, cuando se emitía un nuevo capítulo de Pasapalabra en su etapa La liga de los mejores, Nidyan Fabregat fue una de las participantes del espacio transmitido por Chilevisión. Otras personalidades como Perla Ilich, el profesor Jaime Campusano y el actor Héctor Morales se dieron cita para componer los los equipos naranjo y azul.

En aquel entonces, fue la artista española quien captó la atención por su nueva apariencia. La modelo apareció con una melena rubia y anteojos, muy distinto al look que mostró en el reality Pelotón, con pelo largo y oscuro.

Pero eso no fue todo. Según comentaron los televidentes, su rostro tenía un aspecto extraño que la hacía ver irreconocible. De hecho, algunos teorizaron al respecto y aseguraron que todo se debía al abuso de cirugías.

“Siento que ahora está operada”, “está hecha mier… antes rika rika”, “¿Qué te hiciste en el rostro” y “no puedo creer que sean Nidyan Fabregat”, fueron algunas de las reacciones que se aprecieran en redes sociales.