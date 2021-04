Laura Prieto arrasa en Instagram con foto en bikini: “Qué lindo paisaje”

La modelo uruguaya Laura Prieto encendió las redes sociales recientemente con una atrevida imagen en bikini y un mensaje algo subliminal que captó la atención de sus seguidores. La ex chica reality publicó la foto en motivo de su viaje a la Riviera Maya, en México.

La fmosa viajó junto a una amiga, Mariela Montero, quien se presume tomó la postal que causa furor en su cuenta de Instagram.

Laura Prieto derrite a sus fans con foto en bikini

“I love this view” (me encanta esta vista), fue lo único que escribió, junto a un par de emojis: un durazno y una isla playera. La imagen ya acumula más de 54 mil likes y un poco más de 900 comentarios. Por supuesto que los comentarios no tardaron.

“Preciosa vista”, “Qué lindo paisaje”, “Lo que a uno le agrada ver”, “Pedazo de manjar”, “Laurita, por el amor de Dios” y “fondo de pantalla”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Laura Prieto no se anima a Only Fans

En algunas interacciones que sostuvo hace algunos días en su cuenta oficial, la modelo fue consultada sobre algunos proyectos, pero una de las preguntas más curiosas se trataba de las posibilidades de entrar al mundo de OnlyFans, servicio por suscripción que ofrece contenido exclusivo.

Sin asegurar que definitivamente no lo haría, Laura Prieto aclaró que su personalidad le impide avanzar en la decisión. “Me encantaría hacer un OnlyFans, pero soy demasiado tímida. Hago fotos sensuales, sí, pero tengo que estar como muy en confianza. Todavía no me animo”, explicó.

Sobre otro de sus proyectos de emprendimiento, la ex chica reality no quiso dar detalles, pero afirmó que “va buscando el bienestar de todas. Es totalmente nuevo”.

Estas son parte de las sensuales fotos que Laura Prieto se atreve a subir en su cuenta oficial. Foto: Instagram @lauraprietov

Su romance con el cantante Luis Miguel

Uno de los sueños de toda joven es que un artista reconocido se fije en ellas y… ¿por qué no? Que la invite a salir. Este episodio lo vivió la modelo Laura Prieto, cuando apenas tenía 18 años. La nacida en Uruguay con pasaporte chileno contó todos los detalles de aquel coqueteo.

La ex chica Yingo fue invitada especial en el programa Sigamos de Largo, donde ofreció su historia en aquel concierto en que el cantante mexicano Luis Miguel recitó en el Estadio Nacional de Santiago. De acuerdo a la edad que precisó la bailarina, debió ser en noviembre de 2005, en motivo de su tour.

La modelo asistió al evento con el papá de su hijo, en primera fila. Fue entonces cuando Luis Miguel comenzó a coquetear interesamente en ella. “De repente me empieza a hacer ojo. Yo como que le bailaba, le cantaba”, narra Laura Prieto.

Pero no fue la única en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya que según ella las fans comenzaron a decirle que se tirara para adelante. “Me llevaron hacia adelante y ahí Luis Miguel me regaló una rosa”, afirmó.

Más de 845 mil seguidores maneja en su perfil oficial. Foto: Instagram @lauraprietov

De repente, las fans me empezaron a decir: ‘Tírate para adelante, tírate para adelante’ y me llevaron hacia adelante. Y ahí Luis Miguel me regaló una rosa”, señaló. Incluso las seguidores del cantante le explicaron que cuando el intérprete de ‘No sé tú’ regalaba una rosa es porque realmente le gustó la persona.

Definitivamente no se trataba de una especulación pues el artista que cumplió 50 años en abril decidión pedirle su número de teléfono. “De repente se me acerca un seguridad de Luis Miguel y me dice: ‘Dame tu teléfono”, contó Laura Prieto aclarando que no estaba ni ahí con el tema.