Chef Fernanda Fuentes volvió a cambiar su look y ahora es rubia

La reconocida chef Fernanda Fuentes volvió a impresionar a sus seguidores con radical cambio en su imagen. A través de sus historias de Instagram, la mujer de 37 años compartió un par de fotos con su nuevo color de cabello.

La experta en cocina se ha ganado el cariño y respeto de los televidentes y otros miembros del jurado del programa Masterchef Chile. Recordemos que en diciembre del 2020 también sorprendió con un cambio de ‘look’.

En esa oportunidad, pasó de tener una larga melena de color negro a lucir un corte en capas y un tono más claro en su cabello, estilo castaño.

Ahora la chef Fernanda Fuentes es rubia

La apasionada por el arte culinario apostó esta vez por un cambio mucho más radical. “Bienvenida al rubio bebé”, escribió en sus historias de Instagram mostrando su nuevo tono de cabello.

Foto: Instagram @ferfuentescardenas

Asimismo, optó por saber la opinión de los cibernautas, pues subió un video donde les pregunta qué piensan sobre el cambio. Aunque aseguró: “Nunca he sido del qué dirán pero ¿qué dicen?”.

Es evidente que Fernanda Fuentes está disfrutando de los cambios en su cabello y que se siente plena con cada uno de ellos. Recordemos que la profesional estará enteramente ligada a la nueva temporada del programa culinario, Masterchef Celebrity.

La chef en compañía del colombiano Jorge Rausch y el francés Yann Yvin serán los encargados de evaluar los platos de los participantes.

Foto: Instagram @ferfuentescardenas

Fernanda Fuentes relató cómo es ser madre soltera

Recientemente reveló detalles de su vida durante su participación en el programa Sigamos de largo en julio del año pasado, en el que, por primera vez en televisión, aparecieron imágenes de su hijo Maximiliano.

La profesional habló sobre cómo ha sido su experiencia de madre soltera luego de traer al mundo a su hijo con tan solo 22 años. Fernanda Fuentes aclaró que tener un hijo a una edad temprana no resultó un impedimento en ningún aspecto de su vida ni en sus objetivos personales.

“Yo no necesito de un hombre para sacar a mi hijo adelante. Nunca fue un problema”, aseguró.

Mientras hablaba, las imágenes de su hijo se empezaron a proyectar en la pantalla del show y no solo sorprendió lo mucho que ha crecido “Max”, como le llaman cariñosamente, sino el gran parecido que tiene con su madre.

El adolescente posee facciones muy similares a las de la chef. Sonrisa, ojos, nariz y boca parecen haber sido clonados, sin embargo, algo que caracteriza al joven es su voluminoso cabello rizado.

Así es el parecido de Fernanda Fuentes con su hijo. Foto: Captura de pantalla / Chilevisión

La razón por la que el chef Jorge Rausch luce delgado

El jurado de MasterChef Chile se mostró preocupado por su bienestar físico debido a la cantidad de comida que suelen probar durante las grabaciones del programa.

Por este motivo, el chef Jorge Rausch detalló durante una ronda de preguntas en su cuenta en Instagram la razón por la que luce con unos kilos menos.

Una de las preguntas que le realizaron sus seguidores fue sobre su transformación física la cual fue remarcada por el cocinero en sus redes durante 2019.

“He bajado casi 15 kilos desde el último masterchef y ya no hay panza! Esto es gracias a una dieta muy especial que me diseñaron en @bigenics con su supervisión y cariño lo he logrado y no me cambio por nadie”, aseguró.

Otro de sus seguidores le preguntó sobre qué le motivó a realizar ejercicios, a lo que Rausch respondió con un collage de su antes y después. “Creo que esto lo dice todo”, comentó mientras confesaba que se debe también a una promesa que le hizo a sus hijas.